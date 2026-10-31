Álvaro Ortiz supera el corte y se mantiene entre los mejores del VidantaWorld México Open

Álvaro Ortiz destaca en el VidantaWorld México Open. Después de dos rondas, el golfista mexicano se colocó en el puesto T11 con un acumulado de -9, resultado que le permitió superar el corte y asegurar su participación durante el fin de semana.

El resto de los representantes nacionales no logró avanzar a las siguientes rondas. El corte quedó establecido en el puesto T59, con una tarjeta de -4, por lo que cinco mexicanos terminaron su participación en el torneo.

ÁLVARO ORTIZ, EL ÚNICO MEXICANO EN COMPETENCIA

Tras un buen comienzo en el torneo, Ortiz se mantiene entre los primeros puestos de la clasificación y sabe que todavía tiene dos rondas por delante para seguir escalando posiciones.

"Me siento bien, estoy contento de estar en esta posición. Vamos a la mitad, sé que todavía queda mucho, pero estoy haciendo las cosas bien. Me siento bien, entonces voy a dar mi mejor esfuerzo el fin de semana y ver qué pasa", expresó.

El mexicano también reconoció que atraviesa un buen momento y que tiene una oportunidad importante para buscar un resultado destacado en casa.

"Creo que estoy viviendo un buen momento y también sé que tengo una gran chance este fin de semana y, como te digo, dar mi mejor esfuerzo y ver qué es lo que sucede", comentó. Ortiz se mostró comprometido con lo que viene y confía en el nivel de juego que ha mostrado durante las primeras dos jornadas.

"Sé que me voy a entregar, sé que voy a dar mi mejor esfuerzo y, pues, a ver qué pasa. Al final de cuentas, se me acomoda el campo, creo que estoy jugando muy bien y esperemos que pase algo bonito", señaló.

EL APOYO DE SU GENTE, UNA MOTIVACIÓN EXTRA

Jugar en México y tener cerca a sus seres queridos representa una motivación especial para Álvaro Ortiz, quien destacó la alegría de poder compartir esta experiencia con ellos durante el fin de semana.

"Poder jugar enfrente de mis seres queridos es siempre muy bonito. Siento su apoyo, siento su cariño y, bueno, mucha alegría estar el fin de semana y poder seguir disfrutando el golf con ellos", expresó.

LOS MEXICANOS QUE NO SUPERARON EL CORTE

Cinco representantes nacionales finalizaron su participación en el VidantaWorld México Open tras no alcanzar la marca necesaria para superar el corte. Santiago de la Fuente y Mauricio Figueroa terminaron con una tarjeta acumulada de -1. Omar Morales cerró con par de campo (E), mientras que Alejandro Fierro finalizó con +2 y Gerardo Gómez con +6.

LO QUE VIENE PARA ÁLVARO ORTIZ

Álvaro Ortiz afrontará las dos rondas restantes desde el puesto T11, con una tarjeta acumulada de -9. El liderato del torneo está en manos de Andrew Novak, ubicado en el T1 con -14. El mexicano buscará recortar distancias durante el fin de semana y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del VidantaWorld México Open, con el apoyo de la afición que lo ha acompañado desde el inicio de la competencia.