Álvaro Ortiz y los mexicanos a seguir en el PGA Tour de Los Cabos

Este jueves 5 comenzó el World Wide Technology Championship, que se disputará hasta el domingo 8 en Los Cabos, Baja California Sur. El torneo del PGA Tour celebra su edición número 20 y cuenta con 120 jugadores en El Cardonal at Diamante, campo diseñado por Tiger Woods. Entre los golfistas destacan tres representantes mexicanos: Álvaro Ortiz, Alejandro Madariaga y Jorge Villar, además de Kristoffer Ventura, quien tiene doble nacionalidad, mexicana y noruega.

El primer nombre a seguir es Álvaro Ortiz, originario de Guadalajara y hermano del también golfista profesional Carlos Ortiz. A sus 30 años, el mexicano llega después de obtener dos victorias durante 2026 en el Korn Ferry Tour, una gira profesional que permite a los jugadores conseguir su lugar en el PGA Tour. Su triunfo más reciente fue en septiembre, en el Simmons Bank Open, donde terminó con 26 golpes bajo par. Con estos resultados consiguió su boleto para competir en el PGA Tour durante la temporada 2027.

Otro de los mexicanos que regresa a Los Cabos es Alejandro Madariaga, originario de Puebla. En 2025 debutó en el PGA Tour y terminó empatado en el puesto 46, siendo el mexicano mejor posicionado del torneo. Este año volvió a conseguir su lugar después de ganar el Clasificatorio Mexicano del 4 de octubre. Durante los 27 hoyos terminó con siete golpes por debajo del par, resultado que le permitió clasificarse.

The best is yet to come in Los Cabos.



Lo mejor está por venir en Los Cabos. pic.twitter.com/3SCgrrPrNh — World Wide Technology Championship (@WWTChampionship) November 3, 2026

Por su parte, Jorge Villar tendrá su primera participación en el PGA Tour, después de nueve años buscando una oportunidad. Desde 2017 había intentado clasificarse a una competencia de esta categoría. Finalmente, ganó el México Match Play, donde venció a Federico Gutiérrez en una final que se decidió después de tres hoyos adicionales. Con esta victoria, el poblano podrá competir por primera vez en un torneo del PGA Tour.

Kristoffer Ventura también estará presente en el torneo. El golfista nació en Puebla, donde vivió hasta los 12 años, cuando se mudó con su familia a Noruega. Actualmente representa a ese país en el PGA Tour. Entre los jugadores que participarán también están Ben Griffin, quien ganó el torneo en 2025, Tony Finau y Ryan Gerard. El campeonato se celebró por primera vez en 2007 en la Riviera Maya y desde 2023 tiene como sede Los Cabos.