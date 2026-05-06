Anuncian nueva fecha para la Copa Mundial de Clavados en México tras hechos de violencia en Jalisco

¡México, sede de eventos élite! 🇲🇽 💦



👉 Del 16 al 19 de julio se realizará la Copa México en Zapopan, Jalisco.



👉 Además, en 2027 se confirma la Copa del Mundo de Clavados de @WorldAquatics en México; sede por definir. pic.twitter.com/GEMeB3L4qk