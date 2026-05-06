Anuncian nueva fecha para la Copa Mundial de Clavados en México tras hechos de violencia en Jalisco
La World Aquatics, el máximo ente de los deportes acuáticos, anunció la reprogramación de la Copa del Mundo de Clavados, que originalmente se llevaría a cabo del 5 al 8 de marzo en Jalisco, luego de los recientes hechos de violencia registrados en la entidad y las restricciones de viaje emitidas por diversas embajadas para las selecciones nacionales.
De acuerdo con el nuevo calendario, el evento se celebrará del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, lo que representa el regreso de esta sede al circuito internacional de clavados, después de la Copa del Mundo que se celebró en abril del año pasado.
Fernando Platas, presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos, destacó la importancia de la decisión para el país: “Un gran día para las aspiraciones de México como sede de eventos acuáticos, y para los competidores de todo el mundo, especialmente de América”.
La competencia fue cancelada inicialmente debido a que algunos países no autorizaron la participación de sus selecciones nacionales, tras evaluar las condiciones de seguridad y emitir recomendaciones para evitar viajes a México.
En este contexto, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, afirmó que el país recibe con entusiasmo la reprogramación del certamen.
México llega a esta nueva edición con antecedentes destacados. En la Copa Mundial de Clavados 2025, Randal Willars consiguió una histórica victoria en la final de plataforma de 10 metros, mientras que Osmar Olvera firmó actuaciones sobresalientes que lo impulsaron a conquistar el título mundial en trampolín de 3 metros ese mismo año en Singapur. Asimismo, las gemelas Mía y Lía Cueva obtuvieron la medalla de plata en trampolín sincronizado de 3 metros.