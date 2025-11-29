Arnulfo Castorena el tritón eterno
El mexicano Arnulfo Castorena se ha convertido en una de las leyendas de la paranatación mundial. Más de 25 años después, con siete Juegos Paralímpicos recorridos y una colección inmensa de medallas como su convicción con la que fue reconocido con el Premio Nacional de Deportes en la categoría de Trayectoria Destacada en el Deporte Mexicano.
A sus 47 años, Arnulfo sigue nadando y soñando con sus octavos Juegos Paralímpicos. El reconocimiento no es por un cierre de ciclo, es por la profundidad de su permanencia. "Nunca me imaginé ganarlo ahora por trayectoria. Pensaba que para poderlo ganar era cuando uno se retiraba".
"Me gustaría llegar a mis octavos Juegos Paralímpicos, que serán ahora en Los Ángeles".- Arnulfo Castorena, multimedallista
Consigo trae más de dos décadas en el alto rendimiento: entrenamientos, viajes, victorias y aprendizajes que lo han convertido en una referencia obligada de su disciplina.
Su carrera paralímpica comenzó a brillar en Sídney 2000, cuando conquistó su primera medalla de oro. Ese triunfo fue el inicio de un legado que se consolidaría a lo largo de siete ediciones.
En Atenas 2004 firmó una actuación memorable: oro, plata y bronce. Ocho años más tarde, en Londres 2012, regresó al podio con una medalla de plata. Tokio 2020 lo volvió a llevar a la cima: otra medalla de oro. Y en París 2024 repitió la hazaña, sumando una nueva presea dorada: cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce en Juegos Paralímpicos.
A su historia se suma el reconocimiento que recibió en 2023 con el Premio Nacional de Deportes en la categoría de Deporte Paralímpico. Además de inumerables preseas mundiales y parapanamericanas.
Hace apenas unos meses, en el Campeonato Mundial de Singapur ganó medalla de oro. A su edad no es solo un un logro deportivo: es vigencia.
Su mirada está puesta en el siguiente reto: sus octavos Juegos Paralímpicos en Los Ángeles 2028. Arnulfo no solo acumula medallas; ha convertido la perseverancia en una forma de vida. Todavía siente el llamado del agua. Aunque reciba el Premio Nacional de Deportes por Trayectoria su historia todavía no se cierre. Todavía sueña. Todavía compite.