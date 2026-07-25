Así desfiló la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Centroamericanos 2026 en Santo Domingo
Un grupo de 450 atletas mexicanos acompañó el pelotón de la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos 2026 en su vigésima quinta edición.
El grupo estuvo guiado por dos adalides del deporte nacional, Gabriela Rodríguez y Juan Celaya.
Oriunda de Saltillo, Rodríguez es una preclara especialista en tiro deportivo, subcampeona mundial en 2025 y múltiple representante olímpica en la modalidad de skeet; Celaya, nacido en Monterrey, es un clavadista de élite que ostenta la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el trampolín de tres metros. .
A lo largo de su historia en la justa, México posee un récord asombroso. Hasta antes de este inicio, el país ostenta un total de 4,252 medallas, cifra que se explica a detalle con 1,523 preseas de oro, 1,439 galardones de plata y 1,290 metales de bronce. Todo este volumen convierte a la nación en la máxima ganadora de podios en la trayectoria del certamen.
En México se hizo la primera edición de los juegos en 1926.