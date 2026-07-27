Así se ha rendido el mundo del ciclismo ante Isaac del Toro
El mes de julio del año 2026 quedará grabado con letras de oro y bajo una profunda admiración en la historia del deporte mexicano.
Tras 21 extenuantes etapas y recorrer los duros caminos de la geografía francesa, el ciclista bajacaliforniano Isaac del Toro, compitiendo bajo los colores del equipo UAE Team Emirates, logró lo que por décadas parecía una quimera inalcanzable para la región: subir al podio de la clasificación general del Tour de Francia.
Con tan solo 22 años, y en su esperado debut en la Grande Boucle, el joven originario de Ensenada culminó en la tercera posición absoluta, quedando a 9 minutos y 42 segundos del campeón —su compañero de equipo y leyenda eslovena, Tadej Pogačar— y apenas a poco más de tres minutos del subcampeón belga Remco Evenepoel.
Pero el histórico tercer escalón general no fue su único botín durante el atípico paseo triunfal por los emblemáticos Campos Elíseos de París. Del Toro se adjudicó de forma soberbia y rotunda el codiciado maillot blanco, la icónica prenda inmaculada que la organización otorga al mejor ciclista joven del mundo menor de 26 años.
Para comprender verdaderamente la magnitud del hito, hay que regresar al pasado nacional. Tuvieron que transcurrir exactamente 39 años desde que el regiomontano Raúl Alcalá conquistara el maillot blanco en la edición de 1987 para que otro mexicano lograra dominar dicha clasificación juvenil.
Alcalá, máxima figura nacional hasta la fecha, ostentaba los mejores registros históricos con dos octavos lugares generales obtenidos en 1989 y 1990. Hoy, Isaac del Toro ha pulverizado el techo de cristal del ciclismo latinoamericano y desató una auténtica avalancha de reacciones y elogios entre la más selecta aristocracia del deporte internacional.
Lance Armstrong
El exciclista estadounidense Lance Armstrong, poseedor de una de las visiones tácticas más clínicas a la hora de diseccionar el Tour de Francia, fue uno de los primeros en alzar la voz para encumbrar al mexicano.
Durante las mesas de análisis de su popular podcast The Move, Armstrong no escatimó en adjetivos tras la dramática victoria de Del Toro en la segunda etapa con final en Barcelona, donde el bajacaliforniano tuvo que sobreponerse a una avería mecánica grave que lo dejó persiguiendo en solitario a todo el pelotón.
"El factor X es Isaac del Toro. Es el segundo mejor ciclista del mundo", sentenció Armstrong. El texano argumentó que el poderío ofensivo del ensenadense lo convierte en un arma táctica imparable: "Si juegan bien sus cartas, si quieren jugar con los otros equipos, un tipo como Del Toro, si lo dejas ir, no lo pueden atrapar".
Además de su capacidad técnica, Armstrong alabó su entereza psicológica frente a la adversidad y reconoció el profundo peso cultural de la hazaña, recordando con nostalgia su época en el equipo Motorola: "¡Qué día para México! Nuestro viejo amigo y compañero de equipo, Raúl Alcalá, fue el primer mexicano en ganar una etapa del Tour, y ahora Isaac es el segundo".
Johan Bruyneel
Bruyneel calificó al mexicano como "un dios natural sobre la bicicleta". Para el belga, la forma en que Del Toro enmascara el sufrimiento extremo es su principal sello distintivo: "Se ve sin esfuerzo, es tan fluido, es una belleza verlo comparado con otros corredores donde ves el esfuerzo. Del Toro simplemente parece que está bajando por la calle a hacer un recado".
Bruyneel sustentó su asombro revelando métricas intimidantes que se comentaban entre los directores deportivos, señalando que el mexicano era capaz de sostener un ritmo de umbral cercano a los 420 vatios de potencia, un ritmo insoportable incluso para grandes figuras europeas que temían que "les explotaran las piernas" si intentaban seguirle la rueda.
Sir Bradley Wiggins
El británico Bradley Wiggins, vencedor del Tour en la edición de 2012, dirigió su escrutinio hacia una de las dinámicas de equipo más inusuales del ciclismo moderno.
Durante la mítica etapa 20, en el ascenso a las 21 curvas del Alpe d'Huez, el líder absoluto Tadej Pogačar sorprendió al mundo al no lanzar un ataque feroz por su sexta victoria de etapa. En su lugar, el esloveno operó deliberadamente como gregario para escudar a Isaac del Toro de los ataques del francés Paul Seixas y blindar así su tercer lugar.
Wiggins admitió cierta decepción desde la visión del aficionado al espectáculo: "Uno se acostumbra a ser entretenido por él [...] así que me decepcionó un poco que no fuera a por todas esta vez".
Sin embargo, la acción de Pogačar generó un enorme debate. Lance Armstrong, refutando la idea, señaló que si bien tácticamente Del Toro ya tenía el podio asegurado y no necesitaba tanta ayuda, el sacrificio del líder poseía un valor sociológico incalculable, "construye amistad y lealtad dentro del equipo".
Alberto Contador
Desde la cabina de Eurosport, la leyenda española Alberto Contador había sido uno de los pioneros en alertar sobre el peligro inminente de Del Toro tras verlo brillar en el Giro de Italia de 2025. Durante este Tour, Contador utilizó el éxito de Del Toro para evidenciar fallas en las estrategias europeas, contrastando el agresivo desempeño del mexicano con la decepcionante actuación de la estrella de su país, Juan Ayuso. El excampeón criticó severamente al equipo Lidl-Trek por llevar a Ayuso "en reserva desde la primera semana", generando un motor "diésel" que fue incapaz de responder a la explosividad de la nueva guardia liderada por Del Toro.
Remco Evenepoel y Tadej Pogačar
Las evaluaciones de los expertos encontraron un rápido eco en las palabras de los rivales de asfalto. Remco Evenepoel, múltiple campeón y flamante subcampeón de la competencia, ubicó a Del Toro exactamente en su mismo nivel jerárquico. "Esperaba hacer podio en París ya que no había mucha diferencia entre Del Toro y yo. Pero entre Pogačar y yo, hay un mundo aparte", confesó el fenómeno belga, asumiendo que su rivalidad directa era con el novato ensenadense.
La relación con Pogačar también confirmó este estatus de élite. Tras permitir que el mexicano se llevara los honores en Barcelona, el histórico líder esloveno declaró a los medios su absoluta admiración. "Es un niño maravilloso, estoy muy feliz de tenerlo en el equipo". El propio Del Toro, profundamente conmovido tras sobrevivir enfermo a la tercera semana, declaró entre lágrimas: "Tadej ha demostrado lo buen amigo que es. No podría sentirme más privilegiado de lo que me siento hoy".