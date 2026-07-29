Atletas rusos cambian de nacionalidad rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
Son muchos los factores que pueden dejar a un atleta fuera de unos Juegos Olímpicos. Algunos de ellos están relacionados con lo deportivo, como no haber clasificado o sufrir una lesión. Pero también existen otros ajenos a las canchas y decretados desde un escritorio, como lo son los vetos por temas políticos.
Estos últimos son los que han afectado principalmente a los deportistas rusos, solo por su nacionalidad y las decisiones que han tomado sus gobernantes. Por ello, varios de ellos se han visto obligados a representar a otro país para poder cumplir su sueño de estar en Los Ángeles 2028.
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Desde los Juegos Olímpicos de Río 2016, las instituciones deportivas rusas han enfrentado diversos castigos. Primero, por las investigaciones de la Agencia Mundial Antidopaje que revelaron una red de dopaje institucionalizado respaldada por el Estado. En represalia, se obligó a sus atletas a competir bajo estatus neutral y sin su bandera ni su himno nacional. A esto se le sumó, en 2022, el veto por la invasión a Ucrania y la subsecuente guerra, actos que violaron la Carta Olímpica.
Ante la incertidumbre, diversos deportistas decidieron cambiar de nacionalidad para poder seguir activos y ya no lidiar con las restricciones que implicaba su nacionalidad.
EL TENIS YA EMPEZÓ
Históricamente, Rusia ha sido una potencia en el tenis. Desde leyendas como Marat Safin o Maria Sharapova hasta figuras actuales como Daniil Medvedev, Andrey Rublev o Mirra Andreeva.
Pero, en la última década, su bandera ha ido desapareciendo en este deporte. Por un lado, debido a que, con motivo de la invasión a Ucrania, se estableció que las y los tenistas rusos o bielorrusos solo podían participar como competidores neutrales. Además, debido a que jugadores han decidido realizar su cambio de federación.
El ejemplo más representativo ha sido Elena Rybakina, actual número 2 de la WTA y ganadora de Wimbledon en 2022 y del Australian Open en 2026. Nació en Moscú, pero en el ámbito deportivo optó por jugar para Kazajistán.
Y no ha sido la única. Recientemente, Alisa Oktiabreva, campeona junior de Roland Garros 2026, anunció que ya no jugará por Rusia, sino que lo hará por su país de residencia, Chequia.
Otras tenistas que han tomado decisiones similares son Daria Kasatkina (Australia), Anastasia Potapova (Austria), Varvara Gracheva (Francia) y Elina Avanesian (Armenia).
LA FUGA DE TALENTO SE EXTIENDE A OTRAS DISCIPLINAS
Si bien el tenis es el que más ejemplos presenta, no es el único deporte donde se ha dado esta situación. En al menos cuatro disciplinas más se han detectado casos de deportistas que han cambiado de federación:
NATACIÓN
Anastasiia Kirpichnikova, medallista de plata en 1500 m libres en París 2024 (compite por Francia).
Mark Nikolaev, medallista en los Juegos Universitarios 2019 en 4x100 m combinados (compite por Australia).
GIMNASIA
Anastasia Simakova, campeona del mundo por equipos y bronce individual en aro en 2026 (compite por Alemania).
REMO Y CANOTAJE
Hanna Prakatsen, medallista de plata olímpica en Tokio 2020 en scull individual femenil (compite por Uzbekistán).
LUCHA LIBRE
Ismail Musukaev, campeón mundial en 2023 en -65 kg (compite por Hungría).
Vladislav Vaichayev, campeón europeo en 2018 en -97 kg (compite por Hungría).
Chermen Valiev, bronce olímpico en París 2024 y subcampeón mundial en 2025 en -74 kg (compite por Albania).
UN PANORAMA INCIERTO CAMINO A LOS ÁNGELES 2028
Desde el 7 de julio de este año, el COI retiró de forma provisional el veto al Comité Olímpico Ruso, mismo que había sido impuesto desde 2023. Asimismo, recomendó a otros organismos deportivos ir eliminando sus propias restricciones a atletas y federaciones de este país.
Esto ha abierto la esperanza de ver una vez más a Rusia en las grandes justas. Sin embargo, varios de los atletas que realizaron su cambio seguirán compitiendo por sus nuevos equipos, evitando así que los conflictos bélicos y políticos de Rusia vuelvan a intervenir en su carrera deportiva.