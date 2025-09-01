Ayuso y UAE Team Emirates anuncian su separación
El ciclista español Juan Ayuso y el equipo UAE Team Emirates – XRG han llegado a un acuerdo mutuo para finalizar de forma anticipada su vínculo contractual, originalmente establecido hasta 2028. Según informó el equipo, el corredor permanecerá en la plantilla hasta el final de la temporada 2025.
La decisión se produce tras diferencias en la visión sobre los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del conjunto emiratí.
Mauro Gianetti, CEO de UAE Team Emirates – XRG, expresó su agradecimiento hacia Ayuso por su compromiso y desempeño durante su tiempo en el equipo. “Juan ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por todo lo que hemos construido juntos. Esta decisión responde a la necesidad de mantener la coherencia con los valores de continuidad, armonía y espíritu de equipo que nos definen”, señaló el directivo.
Por su parte, Ayuso también se mostró agradecido por los años compartidos: “He tenido la oportunidad de crecer y competir junto a los mejores. Lo aprendido en esta etapa será siempre parte de mi formación profesional. Ahora siento que es el momento de tomar un camino diferente, con el mismo entusiasmo de siempre”.
La salida de Ayuso, una de las jóvenes promesas del ciclismo español, abre interrogantes sobre su próximo destino profesional, en un mercado que seguramente mostrará interés por su talento y proyección.
Esta decisión se conoce un día después de que su compañero Joao Almeida se quejara de que ningún compañero le ayudara a seguir la rueda de Jonas Vingegaard, quien ganó el domingo en solitario la novena etapa de la Vuelta en Valdezcaray.
Al término de la carrera, Almeida declaró que echó en falta a sus compañeros durante la subida, una afirmación que respondió después Ayuso alegando que estaba fatigado y que no tenía sentido "apretar" más.
"Estaba bastante cansado y no podía ayudar mucho al equipo. No tenía sentido apretar cinco minutos más", se defendió el alicantino.