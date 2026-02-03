Brasil, la esperanza latinoamericana de una primera medalla

¡FUERZA HENRIK! 💪👏🏻🥲



El Comité Olímpico de Chile lamenta informar que el esquiador Henrik Von Appen ⛷️ no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, luego de sufrir una caída a alta velocidad con impacto directo contra las mallas de protección en… pic.twitter.com/gtV0X09a0R