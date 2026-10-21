Brayan Rodríguez, a cerrar entre los mejores corredores de montaña en el Golden Trail World Series

Brayan Rodríguez buscará cerrar su temporada entre los mejores corredores de montaña del mundo. El mexicano de 28 años participará este 25 de octubre en la gran final de las Golden Trail World Series 2026, que se celebrará en Muju, Corea del Sur. Rodríguez llega en el noveno lugar de la clasificación masculina con 539 puntos, después de competir en algunas de las carreras más importantes del circuito internacional.

Las Golden Trail World Series son un campeonato de trail running que reúne a especialistas en carreras de montaña. Durante 2026, los participantes compitieron en siete pruebas celebradas en Europa, América y Asia, antes de llegar a Corea del Sur para definir a los campeones. La final reunirá a los 30 mejores hombres y mujeres de la clasificación, además de corredores que consiguieron su lugar mediante competencias nacionales.

El mexicano consiguió resultados importantes durante la temporada, entre ellos el cuarto lugar en Broken Arrow, Estados Unidos, y el décimo puesto en Sierre-Zinal, Suiza. También terminó octavo en Myoko Trail, Japón, y décimo en la Gran Muralla China. Estas actuaciones le permitieron mantenerse entre los diez mejores del campeonato y llegar a Corea con la oportunidad de mejorar su posición.

Entre los favoritos al título masculino aparecen los kenianos Philemon Kiriago, líder con 870 puntos, y Patrick Kipngeno, segundo con 830. El marroquí Elhousine Elazzaoui ocupa el tercer lugar con 824 unidades. En la categoría femenina, la rumana Madalina Florea lidera la clasificación con 872 puntos, seguida por la keniana Caroline Kimutai, con 806. La final dará hasta 300 puntos por posición, por lo que todavía pueden cambiar los resultados del campeonato.

La competencia se disputará en el Parque Nacional de Deogyusan, sobre un recorrido de 27.8 kilómetros con 2,408 metros de desnivel positivo. Los corredores tendrán que superar subidas exigentes, caminos rocosos y bajadas de gran dificultad. La prueba femenina será el sábado 24 de octubre y la masculina el domingo 25. Los campeones de la clasificación general recibirán 30 mil euros cada uno. Para Rodríguez, será la oportunidad de terminar el año compitiendo frente a los principales especialistas del trail running internacional.