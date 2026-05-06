Bronce para México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026
El equipo femenil mexicano de tiro con arco compuesto integrado por Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández ganó medalla de bronce en la Copa del Mundo Shanghái 2026.
En el camino al podio vencieron a Gran Bretaña en Cuartos de final, cayeron ante Turquía en Semifinales y superaron a Corea del Sur en el partido por el tercer lugar.
Hace unas semanas se agenciaron la presea de bronce en la Primera Etapa del Serial de World Archery que se celebró en Puebla.
En esta misma jornada, se realizaron las clasificatorias de arco recurvo donde compitieron las medallistas olímpicas Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, quienes se ubicaron en el sexto y octavo lugar, respectivamente.
Por la noche, tiempo del Centro de México, disfrutarán las eliminatorias en la categoría de equipos mixtos recurvo y compuesto.