Bronce para México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026

Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández ganan la presea de bronce🥉en la 2da. Etapa del Serial de @worldarchery, tras derrotar 232-226 a Corea del Sur en la prueba equipos femeniles de compuesto. 🇲🇽🏹



👉Repiten el podio conseguido hace unas semanas en Puebla. pic.twitter.com/V6t05O7nOW