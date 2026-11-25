Cameron Balser estableció una nueva marca en la Trans America Run después de cruzar Estados Unidos a pie en 41 días, 16 horas y 45 minutos. El ultramaratonista de 35 años inició su aventura el pasado 10 de octubre en San Francisco, California, y llegó el 20 de noviembre a las inmediaciones del Ayuntamiento de Nueva York, donde lo esperaban familiares y amigos. Con este resultado mejoró por 13 horas y 45 minutos el registro que su compatriota Pete Kostelnick había conseguido en 2016.

De acuerdo con las estadísticas publicadas en su página oficial, Balser completó 4,845 kilómetros, el equivalente a 115 maratones, con un promedio de 116 kilómetros diarios, y pasó por 12 estados y cuatro husos horarios. Su jornada comenzaba a las 4:35 de la mañana y antes de las cinco ya estaba corriendo. Terminaba cerca de las nueve de la noche, por lo que tenía menos de ocho horas para cenar, bañarse y dormir. Según el medio especializado iRunFar, dividía el trayecto en tramos de aproximadamente ocho kilómetros y consumía unas 800 calorías en cada parada, donde recibía apoyo de su equipo.

Durante la travesía se enfrentó a nevadas en Colorado, caminos lodosos y al constante paso de vehículos. “Lo único a lo que nunca te acostumbras es al miedo de morir por culpa de los autos”, declaró a la American Trail Running Association. El 7 de noviembre, una molestia en la rodilla lo obligó a reducir las distancias durante tres días, por lo que perdió una ventaja de diez horas y quedó más de 11 por detrás del ritmo de Kostelnick. Pero en los días siguientes recuperó el tiempo perdido y corrió casi 150 kilómetros en la última jornada hasta llegar a Nueva York.

Originario de Kokomo, Indiana, practicó atletismo durante su etapa estudiantil y llegó a finalizar un maratón en dos horas y 23 minutos. No obstante, se alejó de las competencias y en 2017 tuvo que recibir atención hospitalaria debido a un cuadro de depresión, según publicó iRunFar. Entre 2023 y 2024, el corredor acumuló cerca de 18 mil kilómetros alrededor del territorio continental de su país, sin asistencia y empujando un carrito en el que transportaba sus pertenencias.

El reto, bajo el nombre de Breaking 42, también tuvo como propósito recaudar fondos para la YMCA del condado de Grant, en Indiana, una organización comunitaria en la que trabajó y encontró respaldo durante su recuperación. “Este récord será superado, pero el sentimiento durará para siempre”, expresó a Runner’s World tras finalizar la travesía.

Aunque Balser superó la marca de Kostelnick, hasta el momento Guinness World Records no ha ratificado el nuevo registro.