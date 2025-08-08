Camino a Los Ángeles 2028: México impulsa juventud en Asunción
Los Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025 representan el puente hacia el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. México participará con una delegación de 381 atletas, quienes competirán del 9 al 23 de agosto.
“Son históricos porque nunca ha habido tantas disciplinas que van a clasificar para los Juegos Panamericanos mayores (Lima 2027). Hablo de 240 clasificaciones directas, lo que nos asegura que tendremos participando a los mejores deportistas del continente.
Muchos ya con campeonatos mundiales y panamericanos, legado material e intangible. Marcará un antes y un después en cuanto a infraestructura y nuevas sedes como el centro acuático, la cancha de hockey o el velódromo que fueron construidos específicamente para esta justa deportiva”, comenta en entrevista Jimena Saldaña, secretaria general de Panam Sports.
Por México, Ángela Ruiz, medallista olímpica de París 2024, y Etan Nuño, bicampeón panamericano junior, promesa del ciclismo de pista y ruta son los abanderados de la delegación mexicana. La tiradora de arco ha logrado medallas en Copas del Mundo; Mundiales; Panamericanos mayores y el histórico bronce olímpico por equipos en París 2024.
“Los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 nos demostraron la importancia de poder organizar un evento de estas características para la juventud de nuestra región, aquellos que no traíamos en el radar y triunfaron después en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, después se consolidaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 como fue el caso de Osmar Olvera, entre muchos otros.
“Esto nos deja una gran satisfacción para que nuestras jóvenes promesas de nuestro deporte lleguen a cumplir sus sueños hoy que apuntamos a Lima 2027 y Los Ángeles 2028”, apunta Saldaña.
El clavadista mexicano Osmar Olvera destacó en la primera edición de esta justa en Cali 2021, donde ganó medalla de oro en el trampolín 1 metro. Dos años después, se convirtió en el mejor atleta masculino en Santiago 2023 con 3 preseas doradas. En París 2024, consolidó un ciclo espectacular al ganar medalla de plata en 3 metros trampolín sincronizados y bronce en individual.
Los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 se desarrollarán entre el 9 y el 23 de agosto y contarán con la participación de más de 4 mil atletas de 41 países, entre 12 a 22 años de edad.