Cancún recibe la Copa del Mundo de Aguas Abiertas: fechas y mexicanos a seguir

Cancún será sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas 2026–2027, el 6 y 7 de noviembre. Después de 11 años, México volverá a recibir una fecha del circuito, en la que los nadadores nacionales competirán en casa frente a oponentes de otros países.

World Aquatics confirmó este lunes 19 de octubre el calendario de cinco etapas. Aunque la sede mexicana ya había sido anunciada en junio, ahora quedó definido el recorrido de una temporada que comenzará en el Caribe mexicano y terminará en mayo del próximo año en Setúbal, Portugal.

La competencia tendrá dos pruebas: 10 kilómetros y 3 kilómetros por eliminación, esta última conocida como knockout. En los 10 kilómetros gana quien cruza primero la meta. En el knockout, los nadadores deben avanzar de ronda hasta llegar a la final, donde se disputan las medallas.

Uno de los mexicanos a seguir será Paulo Strehlke, cuya participación en ambas pruebas fue anunciada por Conade. El nadador, que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya sabe lo que es subir al podio de este circuito: en mayo de 2026 ganó la plata en los tres kilómetros knockout en Golfo Aranci, Italia.

En el segmento femenil destaca Dalia Berenice Moreno Velasco, de Aguascalientes. La mexicana llegará con el antecedente de haber ganado el oro en los tres kilómetros sprint y el bronce en los 10 kilómetros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Cancún será una nueva oportunidad para medirse frente a rivales del circuito mundial.

Entre los clasificados también figuran Diego Obele Cisneros y Roberto Valdés Ochoa, en la rama varonil, así como Yuritzi Salgado González y Paulina Sused Alanís Hernández, en la femenil. A ellos se suman los veracruzanos Marisela Escobar Falcón y Ramsés Miranda Vidal, quienes consiguieron su pase durante la competencia de octubre en Huatulco, Oaxaca.

La competencia introducirá un cambio: por primera vez se disputará entre dos años. World Aquatics explicó que el ajuste busca organizar mejor la preparación de los deportistas rumbo a los principales campeonatos internacionales. Después de Cancún, el torneo continuará en Egipto, el 19 y 20 de marzo de 2027.

La tercera etapa está programada para el 23 y 24 de abril, con sede pendiente. Después vendrán Golfo Aranci, Italia, y Setúbal. El cierre llegará cinco semanas antes de las pruebas de aguas abiertas del Mundial de Budapest 2027, previstas del 3 al 8 de julio.