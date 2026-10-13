¡Catherine Debrunner rompe récord mundial de maratón en silla de ruedas!

Catherine Debrunner rompió su propio récord mundial de maratón femenil en silla de ruedas al terminar Chicago en una hora, 33 minutos y 16 segundos. La atleta suiza mejoró por un minuto los 1:34:16 que había registrado en Berlín en 2023. Esta fue su tercera victoria en Chicago, después de ganar las ediciones de 2023 y 2024.

Debrunner tomó la delantera desde los primeros kilómetros. En el kilómetro cinco ya tenía una ventaja de 48 segundos y mantuvo el primer lugar hasta la meta. La estadounidense Tatyana McFadden terminó segunda y la suiza Manuela Schär fue tercera. Ambas registraron 1:42:01, ocho minutos y 45 segundos después de Debrunner. McFadden cruzó la meta apenas por delante de Schär y se quedó con el segundo lugar.

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Después de la carrera, Debrunner comentó que no esperaba romper el récord porque las curvas del recorrido dificultan el manejo de la silla. También destacó el buen clima y el apoyo de los aficionados durante los 42.195 kilómetros. “Escuché a la gente desde el principio hasta el final”, declaró, según el comunicado del Maratón de Chicago.

El triunfo se sumó a su vitrina runner a los que consiguió esta temporada en Tokio, Londres y Berlín, pruebas que también forman parte de los Abbott World Marathon Majors. Con su victoria en Chicago aseguró el título de la serie de élite. La suiza también ganó el maratón de los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde terminó con seis medallas: cinco de oro y una de plata.

En la prueba varonil en silla de ruedas, Marcel Hug ganó con 1:21:34 e impuso un nuevo récord del recorrido. Fue su séptimo título en Chicago. El neerlandés Lito Anker terminó segundo y el británico David Weir completó el podio, ambos con un tiempo de 1:30:11.