Centroamericanos 2026: ¿Cómo les fue a los atletas mexicanos este sábado 25 de julio?
Terminó la participación de los atletas mexicanos en la primera jornada completa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en la que se obtuvieron varias medallas de oro, plata y bronce, marcando el rumbo de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026.
REMO
El primer oro llegó temprano este sábado 25 de julio gracias a Melissa Márquez y Aylin Ibarra en la prueba de doble par de remos cortos de peso ligero femenil, quienes, con un tiempo de 07:22.51, se quedaron con el primer puesto del podio, por encima de Venezuela y Cuba.
En la rama varonil, Rafael Mejía y Roberto Ahumada finalizaron en tercer lugar en la prueba de doble par de remos cortos de peso ligero, para adjudicarse el bronce con un tiempo de 06:79.74. Por encima de ellos terminaron República Dominicana y Venezuela.
CICLISMO
En la prueba contrarreloj, Sara Roel fue la primera en darle a México una medalla en la disciplina, con un tiempo de 40:33.53, resultado que le permitió quedarse con la plata, solo por debajo de Cuba.
En la prueba varonil, los atletas Édgar Cadena y Sebastián Ruiz lograron el 2-3 al conquistar la plata y el bronce, respectivamente. Cadena finalizó su prueba con un tiempo de 48:59.68.
TAE KWON DO
En el poomsae tradicional femenil, la regiomontana Cecilia Lee le dio su primera medalla en taekwondo a México al registrar una puntuación de 8.390 para obtener la plata, aunque más tarde también conocería la gloria del oro.
La primera presea dorada en la disciplina llegó gracias a William de Jesús Arroyo, quien, con una puntuación de 8.820, conquistó el primer lugar del podio en el poomsae tradicional varonil.
La pareja conformada por Lee y Arroyo no se despidió de la competición sin sumar una medalla más, pues en poomsae mixto conquistaron el oro gracias a sus 8.680 puntos, para aportar tres preseas a la delegación mexicana en el taekwondo.
NATACIÓN
En la prueba de aguas abiertas, México logró el 1-3 gracias a Paulo Strehleke y Diego Obele, quienes se colgaron el oro y el bronce, respectivamente. El morelense se quedó con el primer lugar del podio gracias a un tiempo de 2:02:34 en la prueba de 10 kilómetros varonil.
Un resultado parecido obtuvieron Yuritzi Salgado y Dalia Moreno, quienes lograron el 2-3 para México y se quedaron con la plata y el bronce en la prueba de 10 kilómetros femenil en aguas abiertas. Salgado terminó su participación con un tiempo de 2:18:44.
BÁDMINTON
El equipo mixto, conformado por Armando Gaitán, Job Castillo, Juan Torres, Luis Montoya, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Villalobos, venció por tres sets a cero a Guatemala para quedarse con la medalla de oro.
TIRO CON ARCO
Tanto en la rama femenil como en la varonil de la prueba por equipos de arco recurvo, los mexicanos se impusieron a los colombianos en la final. Por un lado, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia vencieron a sus rivales por 5 sets a 1, mientras que Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla hicieron lo propio en su prueba con un 6-2, para sumar dos medallas más para México.
Todavía fuera de la disputa por las medallas, Maya Becerra y Ana Sofía Hernández avanzaron a las semifinales de arco compuesto individual, mientras que Rodrigo González hizo lo propio en la rama varonil.
JUDO
Un bronce más llegó al medallero nacional por conducto de Paulina Martínez, quien venció a la colombiana Wendy Golu en los -52 kilogramos femeniles para terminar en el tercer lugar del podio.
En los -66 kilogramos varoniles, Robin Jara se adjudicó la plata al caer ante el cubano Orlando Polanco en la final de la prueba.
WATERPOLO
En el duelo por la medalla de bronce, el equipo mexicano derrotó a Cuba por 17-13 y se quedó con el tercer lugar. Colombia y Puerto Rico disputarán la final.
En la rama femenil, las mexicanas avanzaron a la final sin conocer la derrota, tras vencer a Cuba por 11-3 en la semifinal. Este domingo 26 de julio disputarán el oro contra Colombia.
TENIS
Tanto Julia García como Ana Sofía Sánchez avanzaron a los cuartos de final del torneo femenil de singles. García derrotó por 6-1 y 7-5 a Valdés, de Cuba, mientras que Sánchez venció por 6-1 y 6-0 a Obando, de Honduras. En la rama varonil, Alejandro Hayden terminó su participación con una derrota.
VOLEIBOL DE PLAYA
Ambas duplas comenzaron su andar en la fase de grupos con victorias. Susana Torres y Abril Flores vencieron por 2-0 al representativo de Granada, mientras que Carlos Andrés Ayala e Inés Vargas Lares hicieron lo propio ante la dupla de las Islas Caimán.
RUGBY
En el rugby 7 femenil, el equipo mexicano comenzó la jornada con una victoria de 40-0 sobre Guatemala, para posteriormente conseguir su segundo triunfo del día, ahora ante Jamaica, con un marcador de 29-0.
Al cierre de este sábado 25 de julio, México terminó su participación con 18 preseas: siete de oro, cinco de plata y seis de bronce.