Checo y Canelo, del punto más alto de sus carreras a planear su despedida

Sergio “Checo” Pérez disputará este domingo su Gran Premio número 300 de Fórmula 1 y Saúl “Canelo” Álvarez buscará recuperar un campeonato mundial el sábado en Arabia Saudita. Los dos nacieron en Guadalajara, tienen 36 años y llegaron a la cima de sus deportes, pero ahora comparten algo que hace unos años parecía lejano: ambos hablan de cómo terminarán sus carreras.

“Estos tres años próximos serán los últimos de mi carrera como piloto”, aseguró Pérez en una entrevista previa al Gran Premio de México.

Checo lo dijo después de renovar con Cadillac hasta 2029. Canelo todavía no pone fecha, pero calcula que cuatro o cinco combates más serían suficientes y quiere despedirse en México.

Las declaraciones coinciden con un cambio en sus resultados: Pérez pasó de ser subcampeón mundial con Red Bull en 2023 a competir con una escudería que todavía no suma puntos, mientras que Álvarez perdió los cuatro cinturones supermedianos ante Terence Crawford en septiembre de 2025 y regresará después de trece meses sin pelear.

Checo quiere cerrar su carrera con un Cadillac competitivo

Pérez llegará a las 300 participaciones en el Gran Premio de la Ciudad de México y será el séptimo piloto en alcanzar esa cifra, detrás de Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello, Jenson Button y Michael Schumacher.

Desde su debut con Sauber en 2011 suma seis victorias y 39 podios. Su mejor temporada fue la de 2023, cuando terminó segundo del campeonato detrás de Max Verstappen, su compañero en Red Bull. Su salida del equipo al final de 2024 y un año sin competir cambiaron sus expectativas.

Cadillac le permitió regresar a la parrilla en 2026 con un proyecto que empezó desde cero y el equipo estadounidense es último del campeonato de constructores sin puntos. Lo más cerca que estuvo fue en Mónaco, en junio, cuando Checo cruzó la meta en décimo lugar, pero una sanción por una salida en falso lo mandó al 15. Aun así, extendió su contrato hasta 2029.

“Estoy llegando a cierta edad, y mis hijos, que son lo más importante, estarán en edades importantes en sus vidas en las que querré pasar mucho tiempo con ellos”, explicó.

En la conferencia previa al Gran Premio reconoció que sabían que sería un año complicado y aseguró que llevar a Cadillac hacia adelante es el mayor reto de su carrera. Su última visita al Autódromo Hermanos Rodríguez fue en 2024, todavía con Red Bull. En 2025 estuvo fuera de la categoría, y ahora volverá frente a su público con un auto que difícilmente podrá pelear los primeros lugares.

Canelo calcula que le quedan cuatro o cinco peleas

Álvarez también vivió su mejor etapa después de los 30. En noviembre de 2021, con 31 años, noqueó a Caleb Plant y se convirtió en el primer campeón indiscutido supermediano de la historia, además de consolidarse como el mejor libra por libra del momento.

Desde entonces suma ocho combates consecutivos sin ganar por nocaut y su producción ofensiva bajó. Ante William Scull, en mayo de 2025, lanzó apenas 152 golpes en 12 asaltos y ante Crawford conectó 99, según CompuBox.

La derrota con Crawford lo dejó sin los cuatro campeonatos que reunió. Este sábado enfrentará a Christian Mbilli, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el combate número 69 de una carrera que empezó en octubre de 2005, cuando tenía 15 años.

“Yo creo que con cuatro o cinco peleas más es suficiente”, señaló a ESPN.

A diferencia de Checo, no quiere fijar una fecha. Su intención es evaluar cómo responde su cuerpo y decidir sobre la marcha, aunque tiene claro dónde quiere subir al ring por última vez.

“Quiero que mi última pelea sea en México y me visualicé peleando en el Estadio Azteca”, declaró.

El tapatío contó que habló por videollamada con Emilio Azcárraga sobre la posibilidad de organizar un combate en el Estadio Banorte, el antiguo Azteca. Todavía no existe un acuerdo para esa función.

¿Qué distingue el final de cada uno?

Checo y Canelo llegaron a la élite por caminos diferentes. Pérez debutó en Fórmula 1 a los 21 años y necesitó casi una década para su primera victoria, en el Gran Premio de Sakhir de 2020. Álvarez debutó como profesional a los 15 y conquistó su primer campeonato mundial antes de cumplir 21.

El sábado, en Riad, Canelo intentará recuperar un cinturón para que su despedida empiece como campeón. Al día siguiente, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo llegará a 300 grandes premios con el último equipo del campeonato de constructores y tres años por delante para cambiar eso.