Ciclismo: Del Toro y Pogacar, primera vez juntos en el año
Este martes, Isaac Del Toro rodará por primera vez en la temporada por equipos junto al rey del ciclismo, Tadej Pogacar, líder del UAE Team Emirates, y quien para muchos se perfila como el mejor ciclista de todos los tiempos. El alumno mexicano y el maestro esloveno tendrán su cátedra en vivo entre los lagos del norte de Italia y las carreteras que serpentean las faldas de los Alpes, en la Tre Valli Varesine, clásica italiana y antesala de la prestigiosa vuelta Il Lombardia.
Del Toro irá a la par de Pogacar, pero no llega como aprendiz. De hecho, aparece como el actual emperador de Italia: de sus 14 victorias en su temporada debut, siete han ocurrido en suelo italiano, incluyendo el histórico Giro dell’Emilia, además de su segundo lugar en el Giro de Italia.
El ciclista mexicano, actual número cuatro en el ranking UCI, es la sensación y sin duda el ciclista joven más disruptivo en la actual temporada: ha ganado en montaña, ha respondido en llanos, y ha aprendido a leer las carreras con una madurez que no corresponde a sus 21 años.
Pogacar, con quien Del Toro también comparte representante, le ha tomado un cariño fraterno al mexicano y, según medios especializados en Europa, compartir salida con él este martes le causa gran alegría.
Ellos ya trabajaron juntos —por circunstancias propias de carrera y no por complicidad— durante la pasada prueba de ruta en el Mundial de Ruanda, donde Del Toro terminó séptimo, mejor posición histórica para un ciclista latinoamericano, mientras el esloveno se coronó campeón mundial.
Para Del Toro, la carrera de este martes es una nueva oportunidad para alcanzar su triunfo número 15 del año, lo cual dista de ser descabellado, incluso rodando en el mismo pelotón que Pogačar. De acuerdo con el portal especializado Procycling.com, el esloveno ve esta jornada como parte de su preparación para el Il Lombardia, que se disputará el próximo sábado 11 de octubre.
“El esloveno del UAE Team Emirates-XRG sigue siendo el gran favorito en cualquier carrera que dispute, y esta no es la excepción. Sin embargo, podría darse la oportunidad de que Isaac Del Toro tenga libertad para buscar protagonismo, mientras que Pogačar se concentre principalmente en el Il Lombardia”, se lee en Procycling.
Si esto ocurre, no será un gesto menor. El campeón mundial no acompaña por cortesía: lo hace porque demuestra respeto y reconoce calidad y jerarquía. No se trataría de ceder el triunfo a Del Toro, sería premiarlo por la categoría alcanzada en su año debut. Si Pogacar lo protege o lo lanza, será porque reconoce que este año, en Italia, el emperador es mexicano.
Del Toro, favorito
Para Procycling.com, los dos favoritos son Pogacar y Del Toro, mientras menciona como posibles sorpresas a Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Christian Scaroni y Paul Lapeira.
Entre los longshots figuran Richard Carapaz, Egan Bernal, Jai Hindley, Toms Skujins y Ben Tulett.
No estará Remco Evenepoel, pero sí los números cuatro y cinco del reciente Europeo: Scaroni y Skujins.
¿Dónde ver la carrera en México?
La Tre Valli Varesine 2025 se disputará este martes 7 de octubre, con inicio en punto de las 7:25 horas, tiempo del centro de México.
Podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports, desde la salida en la Via Luigi Sacco hasta la llegada en el centro de Varese, con 198 kilómetros de recorrido.