Ciclismo: el suplemento que la UCI no quiere ver
La Unión Ciclista Internacional (UCI) emitió un comunicado en el que desaconseja el uso de suplementos de cetonas, una sustancia legal pero polémica que ya circula en el pelotón. Aunque no están prohibidas por la WADA, su eficacia está en entredicho y su presencia incomoda a los reguladores.
Aunque no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), las cetonas exógenas se han convertido en un dolor de cabeza para la UCI. En un comunicado reciente, el organismo rector del ciclismo mundial desaconsejó veladamente su uso, argumentando que no existe evidencia concluyente sobre sus beneficios en el rendimiento o la recuperación de los ciclistas.
Este suplemento, popularizado tras un estudio de 2016 que sugería mejoras en pruebas de resistencia, ha sido adoptado por algunos equipos profesionales como parte de sus estrategias nutricionales. Sin embargo, investigaciones posteriores han desmentido tanto su impacto en competencia como en la recuperación post esfuerzo, incluyendo la producción de EPO endógena. La UCI, respaldada por estudios más recientes, desmonta esa narrativa y lanza un mensaje claro: “No recomendamos incluir estos suplementos en los planes nutricionales de los corredores.”
La postura de la UCI no pasó desapercibida en el pelotón. Aunque el organismo aclaró que no impondrá restricciones formales, sí lanzó una advertencia directa: no hay razón para que se usen. La frase, aunque diplomática, marca un giro: lo que antes era una moda científica ahora se convierte en una práctica cuestionada por la autoridad máxima del ciclismo.
Equipos como INEOS Grenadiers han reconocido públicamente el uso de cetonas, incluso con formularios de consentimiento firmados por los corredores. Visma | Lease a Bike mantiene su apuesta por el suplemento, respaldado por acuerdos comerciales con fabricantes especializados. La disparidad de criterios refleja el vacío normativo: mientras no haya prohibición oficial, cada escuadra decide según su interpretación de la ciencia y la ética.
La WADA, por su parte, no ha incluido las cetonas en su lista de sustancias prohibidas, lo que permite su uso en otros deportes sin restricciones. Esta omisión técnica abre una puerta que la UCI preferiría mantener cerrada, al menos en lo simbólico. En un deporte marcado por su historial de dopaje, incluso lo legal puede resultar incómodo si no hay consenso ético ni respaldo científico sólido.