Mundial de Gimnasia: el COI reprende a Indonesia por vetar a Israel
Lausana, Suiza
El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este miércoles que rompe el diálogo con Indonesia como sanción por la negativa del país asiático a conceder visas de entrada a los gimnastas israelíes que debían participar en el Mundial de Gimnasia en Yakarta.
“Todos los atletas, equipos y oficiales deportivos que cumplan con los criterios de elegibilidad deben poder participar en competiciones y eventos internacionales sin sufrir ningún tipo de discriminación por parte del país anfitrión, de acuerdo con la Carta Olímpica”, recordó el COI en un comunicado emitido tras la reunión de su comisión ejecutiva.
Con el fin de disuadir a otros países de actuar de forma similar, el COI adoptó varias medidas contra Indonesia, entre ellas la de “poner fin a toda forma de diálogo con el Comité Olímpico Nacional indonesio respecto a la organización de futuras ediciones de los Juegos Olímpicos” y otros eventos.
Indonesia había manifestado su intención de postularse como sede para los Juegos de 2036, junto a India, Sudáfrica, Catar, Hungría, Turquía y Corea del Sur.
Además, el COI instó a las federaciones internacionales a no conceder eventos deportivos a Indonesia y convocó tanto al comité olímpico indonesio como a la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) a una reunión “para discutir la situación ocurrida”.
Indonesia, país de mayoría musulmana más poblado del mundo, no mantiene relaciones diplomáticas con Israel y apoya abiertamente la causa palestina.
El gobierno indonesio reafirmó que tiene una “política firmemente establecida de no mantener contacto con Israel mientras no reconozca la existencia de una Palestina libre y soberana”, justificando así la negativa a conceder visas como represalia por el conflicto en Gaza.