COM vs. Conade: por qué se enfrentan por el dinero para Dakar 2026

María José Alcalá presentó el 17 de octubre a los 62 atletas mexicanos que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con un presupuesto menor al previsto y en medio de un choque con la Conade por 11.1 millones de pesos.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) explicó que el gasto bajó de 16 a 13.8 millones de pesos porque el apoyo federal no llegó cuando se necesitaba.

“Nadie se va a quedar sin su boleto de avión, sin su hospedaje, sin su alimentación, sin sus uniformes”, aseguró Alcalá el 20 de octubre, en entrevista con W Radio.

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sostuvo que el dinero existe y que nunca se negó, sin embargo, el choque es por los tiempos. El COM dice que el apoyo no se autorizó a tiempo para cubrir sus pagos y la Conade, que el dinero siempre estuvo disponible.

La competencia juvenil arrancará el 31 de octubre en la capital de Senegal y terminará el 13 de noviembre.

¿Qué pasó con la solicitud para Dakar 2026?

De acuerdo con el comunicado que el COM difundió el 18 de octubre, las gestiones comenzaron en marzo.

El 23 de junio, en una reunión en sus instalaciones, el organismo informó a Pacheco que la delegación pasó de 32 a 62 atletas. El 2 de septiembre presentó una solicitud actualizada por 11.1 millones, más del doble de la primera petición.

El 1 de octubre, el COM se reunió con Luis Rivera, subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade. Rivera le dijo que los recursos seguían sin liberarse y que el tema se trataría con la Secretaría de Hacienda.

Al día siguiente, el COM recibió por WhatsApp el aviso de que el apoyo no estaba autorizado, cinco días antes del vencimiento de los pagos, el 7 de octubre.

La Conade, por su parte, pidió al COM desglosar conceptos y costos unitarios y atender observaciones al presupuesto. Entre ellas cuestionó una renta de transporte terrestre de unos 150 mil pesos por un solo vehículo.

El organismo federal fijó su postura la noche del sábado 17 de octubre, 10 días después de ese plazo. En un comunicado publicado en redes sociales aseguró que “actualmente se cuenta con las condiciones necesarias para efectuar la transferencia de los recursos”.

Esa misma noche, un mensajero de la Conade intentó entregar un documento oficial al COM, pero el representante del COI en México lo objetó por tratarse de un horario inhábil y advirtió que difundirlo en redes “no equivale a una notificación formal”.

¿Qué tienen que ver los 60 millones de Santo Domingo?

Pacheco llevó la discusión a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, para los que la Conade entregó 60 millones de pesos al COM en abril.

Para el director, el COM reportó haber ejercido 40 millones, así que los 20 restantes alcanzaban para cubrir la solicitud de Dakar.

Alcalá reconoció que fue ella quien mencionó 40 millones, cuando la aportación federal fue de 60: “Yo asumo la responsabilidad de mi falla, de mi error en la cifra. Yo me equivoqué”, admitió, aunque negó que restara dinero de aquella competencia.

“Se ejerció todo el recurso correctamente. De ese recurso no hay un sobrante como se mencionó”, expresó la dirigente, quien recordó que el COM tiene hasta el 16 de diciembre para presentar la comprobación de los recursos.

¿El conflicto dejó fuera a deportistas?

A pesar de ello, todos los atletas clasificados viajarán a los Juegos. La delegación tiene 111 integrantes: 62 deportistas de entre 14 y 17 años, 27 entrenadores y 22 miembros del equipo multidisciplinario. México competirá en 19 de las 25 disciplinas del programa, con la judoca Ariadna Chávez y el nadador Daniel Saborio como abanderados.

Con el esquema que presentó Alcalá, los patrocinadores aportan 70 por ciento del presupuesto y el COM, el 30 por ciento restante, alrededor de 4.1 millones de pesos.

“Es duro, pero era eso o no llevar a la delegación”, señaló la dirigente sobre la parte que absorbe el organismo.

Para ajustar las cuentas, el COM redujo el equipo multidisciplinario y dejó fuera a médicos, fisiatras y personal de estadísticas. Además, dos entrenadores no viajarán por problemas con sus visas.

Con menos especialistas de análisis, los entrenadores de deportes como boxeo, judo o taekwondo tendrán menos apoyo para estudiar a sus rivales y corregir errores entre combates.

¿Las becas de la Conade resuelven la diferencia?

El 20 de octubre, Pacheco planteó otra vía: si cuestiones administrativas impiden al COM recibir el apoyo, el dinero llegará directamente a los atletas mediante becas durante 12 meses.

También invitó a los deportistas a acercarse a la Conade para iniciar los trámites.

“Nosotros estamos listos para entregar los recursos. Nunca se ha negado el apoyo y quiero que eso quede muy claro”, dijo.

Con esa vía, el dinero no pasaría por el COM. La Ley General de Cultura Física y Deporte lo define como una asociación civil autónoma con la facultad exclusiva de representar a México en los Juegos Olímpicos y en las competencias multideportivas avaladas por el Comité Olímpico Internacional, además de inscribir a sus delegaciones.

La misma ley no obliga expresamente a la Conade a financiar las delegaciones. El artículo 71 establece que el COM las integra en coordinación con la Conade y el artículo 30 faculta a la comisión para fijar los lineamientos de participación, tomando en cuenta la opinión del organismo olímpico. El dinero federal se entrega por solicitud y queda sujeto a evaluación y autorización.

Pero el artículo 66 sí obliga al COM, como a cualquier organismo que recibe dinero público, a informar a la Conade sobre su uso y a someterse a sus auditorías.

Los atletas que Alcalá presentó el 17 de octubre viajarán a Senegal con el boleto pagado por patrocinadores y por el COM. Si la oferta de la Conade se concreta, el dinero federal les llegará después de Dakar, como beca y no como pasaje.