Con paso inmaculado, el Tri varonil de flag football avanza invicto a cuartos de final
Bajo una temperatura implacable de 35 grados en Düsseldorf, la Selección Mexicana varonil de flag football amarró su pase a la fase eliminatoria del Mundial 2026 con una marca perfecta.
El conjunto azteca superó a Suiza en una auténtica montaña rusa que concluyó con una pizarra definitiva de 38-32..
El trámite del encuentro ofreció dos episodios drásticamente opuestos. Durante la primera mitad, el ataque mexicano lució inexpugnable y fabricó una cómoda ventaja de 32-12. El partido apuntaba hacia una victoria tranquila, pero al volver del descanso, el conjunto europeo ajustó sus piezas tácticas y encadenó 20 puntos sin respuesta para poner en aprietos a la defensa tricolor.
Para sostener el barco en los momentos de mayor tensión, las figuras clave aparecieron. El mariscal Diego Pérez Arvizu manejó los hilos de la ofensiva al registrar 102 yardas por aire y un par de envíos a las diagonales. A la par, Guillermo Villalobos Zanabria mostró una enorme seguridad en las manos y acumuló 79 yardas cruciales para mover las cadenas a favor de México.
Cuando el reloj apremiaba y la ventaja corría peligro, Christopher Cardona rompió la sequía ofensiva de la segunda mitad con un touchdown providencial. Esa jugada brindó oxígeno puro a la escuadra, aunque los suizos contestaron con una última estocada a escasos 38 segundos del silbatazo final, un esfuerzo valiente que resultó insuficiente para arrebatar la victoria.
De esta forma, el Tri varonil completó una ronda de apertura espectacular, con triunfos previos ante rivales complejos como Alemania y Brasil. Ahora, la atención total se centra en los cuartos de final, un escalón obligatorio si desean aspirar a las medallas y consolidar este gran proyecto deportivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.