CONADE presenta plan rumbo a Los Ángeles 2028 y busca asegurar sedes clasificatorias en México
Rommel Pacheco, director de la Conade, presentó el programa anual de alto rendimiento que forma parte del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028. El plan se enfocará en tres ejes principales: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Dominicana 2026, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y los eventos con puntos o clasificación a la justa olímpica.
El programa se estructura en cuatro ejes de trabajo globales: el seguimiento e impulso a deportistas jóvenes, como base del relevo generacional, el fortalecimiento de los atletas de alto rendimiento, el acompañamiento estratégico a los deportistas que viven y entrenan en el extranjero y la organización de eventos clasificatorios en México.
Para asegurar plazas en los años 2027 y 2028, México está buscando activamente ser sede de eventos clasificatorios clave. La Conade tiene interés en que la última Copa Mundial de clavados se realice en México para obtener puntos, aunque China también la desea en la temporada 2028.
Asimismo, se busca que uno de los eventos del circuito de la Serie Mundial de tiro con arco se celebre en el país. Estas gestiones se realizan a través de pláticas con las federaciones internacionales, donde México busca convencer para albergar dichos eventos. Algunos de estos organismos requieren que la sede sea por varios años consecutivos, no solo uno.
La Conade impulsará una iniciativa denominada Misión País, desde el ámbito de la iniciativa privada, como parte de una estrategia para capturar inversionistas.
La idea surge de la necesidad de encontrar soluciones financieras dentro de la normativa existente, dado que el presupuesto del gobierno "no es infinito" y los pagos pueden tardar debido a la burocracia. Misión País busca invitar a la iniciativa privada a sumarse al apoyo de los atletas y el deporte en México. Esto se planea mediante la creación de un fondo al que las empresas puedan aportar.
Los principales atractivos para la iniciativa privada son la transparencia en el uso de los recursos y la oportunidad de participar en la "mesa de decisiones". El objetivo es que estos recursos adicionales beneficien al deporte a través de más competencias, fomento, preparación, apoyo y becas para los deportistas.
A cambio, los aportantes obtendrían beneficios como estímulos fiscales, visibilidad de marca y la asociación con un proyecto de impacto social que impulsa el deporte nacional.
Bajo la dirección de Lenia Ruvalcaba, se impulsará un proyecto en el deporte adaptado para formar a 20 clasificadores nacionales en este 2026, con el objetivo de que puedan convertirse en clasificadores internacionales. Esta iniciativa es la primera de su tipo en México, ya que históricamente las y los deportistas debían costear sus propios gastos.
El problema central que se busca resolver es que, a menudo, los deportistas entrenan bajo una clasificación (por ejemplo, T12 con guía) y luego, en una clasificación internacional, se les asigna una diferente (como T13, sin derecho a guía), lo que invalida su preparación y afecta su rendimiento.
Entre el 30 y 60 por ciento de las plazas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se consiguen en ese año, lo que significa que una parte considerable de los boletos olímpicos se definen meses previos.