Cuatro condenados por acoso a DJ de París 2024
París, Francia
La justicia francesa condenó este viernes a hasta 10 meses de prisión a cuatro hombres por acosar y amenazar por internet a la DJ Barbara Butch tras su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París-2024.
Butch actuó en una escena titulada "Festividad", que comienza con la imagen de un grupo alrededor de una mesa —incluidas drag queens— y que algunos sectores conservadores entendieron como una burla a la última cena de Jesús con los apóstoles.
Sin embargo, las críticas estuvieron acompañadas en las redes sociales de mensajes de odio contra esta conocida DJ de la noche parisina y contra el director de la ceremonia de apertura, Thomas Jolly.
El tribunal correccional de París condenó a cuatro hombres a entre cuatro y 10 meses de prisión por acosar en línea y amenazar con violencia a Butch, y absolvió a un quinto procesado.
La música abiertamente lesbiana y activista feminista contó en la audiencia del 25 de septiembre que simplemente tuvo ganas de "desaparecer" y que desarrolló agorafobia y psoriasis. Desde entonces toma antidepresivos.
Estudiante, padre de familia, auxiliar de enfermería... Los acusados presentes admitieron el envío de los mensajes, pero negaron su carácter amenazante o acosador. Varios explicaron haberse sentido ofendidos por la "parodia de la religión".
La presidenta del tribunal subrayó que estas "violencias digitales masivas", que se ejercen más fácilmente debido a que están desmaterializadas, son "actos muy graves".
La abogada de Butch, Audrey Msellati, insistió durante el juicio en las consecuencias para la salud de su clienta, quien sufrió insomnio, pesadillas, ganó 30 kilos, y ya no se atrevía a salir de su casa.
La secuencia de la ceremonia del 26 de julio de 2024 fue criticada por responsables políticos de extrema derecha, por Donald Trump o por el obispado francés, que lamentó un "escarnio y burla del cristianismo".
El director de la ceremonia de apertura desmintió que se hubiera inspirado en la última cena de Jesús y aseguró que se trataba más bien de "hacer una gran fiesta pagana vinculada a los dioses del Olimpo".
Otras siete personas fueron condenadas en mayo por enviar mensajes de odio a Jolly. (AFP)