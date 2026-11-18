El IRONMAN Cozumel 2026 otorgará cuatro plazas en cada rama profesional para el Mundial de 2027 en Kona, Hawái. Cuatro mexicanos figuran en la lista de salida de la prueba, que forma parte del Campeonato Latinoamericano de IRONMAN. El recorrido incluye 3.8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y un maratón de 42.2 kilómetros.

Cecilia Pérez y Arlette González, con experiencia en Cozumel

Cecilia Pérez llega con tres triunfos en el IRONMAN 70.3 de Cozumel, en 2021, 2025 y 2026. La triatleta, que representó a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, ganó la edición del 20 de septiembre con un tiempo de 4:21:36.

En esa misma prueba, Arlette González terminó tercera con 4:37:40. González también tiene experiencia en la distancia completa en Cozumel, donde fue quinta en la edición de 2025 con un tiempo de 9:06:28.

Entre sus rivales figuran la austriaca Lisa Perterer, ganadora en Cozumel en 2025 y sexta en el Mundial de este año, y la estadounidense Chelsea Sodaro, campeona mundial de IRONMAN en 2022. La alemana Anne Reischmann y la francesa Julie Iemmolo también aparecen en la lista profesional.

Pérez Sandi y Pereda, ante Marquardt y Sanders

Eduardo Pérez Sandi terminó el IRONMAN Brasil de mayo de 2026 con un tiempo de 8:08:44. Joaquín Pereda ya conoce el recorrido de Cozumel, donde registró 8:17:54 en 2021.

En la lista masculina también figuran el estadounidense Matthew Marquardt, tercero en el Mundial de IRONMAN 2026, y el canadiense Lionel Sanders, uno de los especialistas más conocidos de la distancia.

¿A qué hora empieza el IRONMAN Cozumel 2026?

La salida profesional masculina será a las 6:55 de la mañana y la femenil, a las 7:00. La competencia repartirá 100 mil dólares en premios entre los profesionales.