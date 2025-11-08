SI Mexico

Dafne Navarro desafía los límites

Tras meses de entrenamiento secreto, Dafne Navarro presenta un triple salto, un movimiento de altísima dificultad que podría impulsarla al podio en este ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028. Su innovación es fruto de más de medio año de disciplina, precisión y valentía.

Yarek Gayosso

Dafne Navarro es una de las figuras de la gimnasia de trampolín en México.
Dafne Navarro es una de las figuras de la gimnasia de trampolín en México. / Ezra Shaw/Getty Images

Dafne Navarro ha trabajado secretamente durante meses un nuevo elemento en su rutina. Un triple hacia adelante “en posición B o carpado”, lo que le otorga un valor alto de dificultad en comparación con la posición "en agrupado o en bolita”. La ejecución correcta de este elemento podría significar una ventaja en puntos o una posición de medalla.

Este nuevo elemento en su rutina ha sido un proceso largo, un tiempo estimando entre seis y ocho meses. Esta temporada comenzó a trabajarlo con cinturón de seguridad durante un campamento en Canadá con la firme convicción de dominarlo para después integrarlo gradualmente a su rutina.

Este esfuerzo —cuenta en entrevista a Sports Illustrated México— forma parte de su preparación para el ciclo olímpico a Los Ángeles 2028, donde busca adaptarse a las nuevas reglas y elevar su nivel de dificultad, especialmente en el Campeonato del Mundo que se desarrolla actualmente en Pamplona.

"Disfruto y no me presiono por cosas que no puedo controlar. Hubo temporadas que no lo disfrutaba, era mucha presión la que tenía en ese tiempo. Ahora, me siento tranquila, motivada y feliz".

Dafne Navarro, gimnasia olímpica
Dafne Navarro avanzó a la Final en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Dafne Navarro avanzó a la Final en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. / Jamie Squire/Getty Images

Su objetivo es trabajar en rutinas nuevas y entender los cambios en el código de puntuación, principalmente en la dificultad. Ella está desarrollando una rutina “difícil”, que incluye un elemento nuevo y más complicado, con un valor de dificultad más alto que el de otras gimnastas, lo que la hace muy exigente en el inicio del ciclo olímpico.

Su exigente rutina incluye dos triples y un nuevo triple que estuvo en proceso de integración. A pesar del miedo de realizarlo sola en el trampolín buscó motivarse. El miedo en la gimnasia de trampolín es algo con lo que convive cada que sube o intenta un nuevo elemento.

A diferencia de cuando era más joven, ahora es más consciente de los riesgos de lesión al aumentar la dificultad. Para mitigar estos riesgos utiliza un colchón de seguridad y el entrenamiento se divide en partes más pequeñas antes de intentar la rutina completa.

"Estar lejos de casa te hace salir de tu zona de confort y aprovechas al máximo el tiempo fuera de casa".

Dafne Navarro, gimnasta de trampolín
Dafne Navarro compite en el Campeonato de la especialidad de esta temporada.
Dafne Navarro compite en el Campeonato de la especialidad de esta temporada. / Jamie Squire/Getty Images

Estar lejos de casa la impulsó para salir de una zona de confort, trabajar más duro y mantener esa intensidad al regresa a Guadalajara —su lugar base de entrenamiento—. 

En Canadá entrenó con medallistas olímpicos y aprendió que hasta las campeonas olímpicas son humanas, tienen debilidades y malos días. Esta revelación la hizo ver que “nada es imposible” y que ella, al ser humana también puede "lograr cosas grandes".

Dafne confirma que ha vivido momentos de cansancio, miedo a un elemento en específico, dolor físico o la sensación de “ya no puedo” o “ya no quiero”. Sus estrategias para afrontar los “malos días” de entrenamiento van desde pausar por cinco minutos, salir del área, respirar y aplicar técnicas aprendidas por su psicóloga deportiva para regresar con una mentalidad renovada. Si el día “es el peor” simplemente empieza al día siguiente.

Su principal aprendizaje del ciclo olímpico pasado —cuarto en su carrera—fue disfrutar el deporte, no presionarse por cosas incontrolables y hacerlo por sí misma y por las personas que la rodean. Hubo etapas en las que no disfrutaba y sentía mucha presión. Decidió continuar en la gimnasia de trampolín y reducir la exigencia deportiva. Por momentos, se sincera “no había disfrute”.

"He estado haciendo cambios en mi rutina y me he estado preparando es por eso creo que será un ciclo olímpico interesante".

Dafne Navarro, gimnasta olímpica
Dafne Navarro ganó medalla de bronce junto a Mariola García en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
Dafne Navarro ganó medalla de bronce junto a Mariola García en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. / Andy Lyons/Getty Images

Su motivación se debe a que cada ciclo es diferente. A la vista está su clasificación a los Juegos Centroamericanos en República Dominicana, luego buscar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y avanzar en las Copas del Mundo clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Cuando Dafne vuela el tiempo parece detenerse en el aire. Durante meses ha trabajado en secreto su nuevo elemento. Su cuerpo desafía con precisión milimétrica y desafía la gravedad. 

"Me siento con más fuerza, con más experiencia y más tranquila en este ciclo olímpico. Iré paso a paso, competencia a competencia".

Dafne Navarro, gimnasta olímpica
Published |Modified
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Home/Más deporte