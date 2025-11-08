Dafne Navarro desafía los límites
Dafne Navarro ha trabajado secretamente durante meses un nuevo elemento en su rutina. Un triple hacia adelante “en posición B o carpado”, lo que le otorga un valor alto de dificultad en comparación con la posición "en agrupado o en bolita”. La ejecución correcta de este elemento podría significar una ventaja en puntos o una posición de medalla.
Este nuevo elemento en su rutina ha sido un proceso largo, un tiempo estimando entre seis y ocho meses. Esta temporada comenzó a trabajarlo con cinturón de seguridad durante un campamento en Canadá con la firme convicción de dominarlo para después integrarlo gradualmente a su rutina.
Este esfuerzo —cuenta en entrevista a Sports Illustrated México— forma parte de su preparación para el ciclo olímpico a Los Ángeles 2028, donde busca adaptarse a las nuevas reglas y elevar su nivel de dificultad, especialmente en el Campeonato del Mundo que se desarrolla actualmente en Pamplona.
"Disfruto y no me presiono por cosas que no puedo controlar. Hubo temporadas que no lo disfrutaba, era mucha presión la que tenía en ese tiempo. Ahora, me siento tranquila, motivada y feliz".- Dafne Navarro, gimnasia olímpica
Su objetivo es trabajar en rutinas nuevas y entender los cambios en el código de puntuación, principalmente en la dificultad. Ella está desarrollando una rutina “difícil”, que incluye un elemento nuevo y más complicado, con un valor de dificultad más alto que el de otras gimnastas, lo que la hace muy exigente en el inicio del ciclo olímpico.
Su exigente rutina incluye dos triples y un nuevo triple que estuvo en proceso de integración. A pesar del miedo de realizarlo sola en el trampolín buscó motivarse. El miedo en la gimnasia de trampolín es algo con lo que convive cada que sube o intenta un nuevo elemento.
A diferencia de cuando era más joven, ahora es más consciente de los riesgos de lesión al aumentar la dificultad. Para mitigar estos riesgos utiliza un colchón de seguridad y el entrenamiento se divide en partes más pequeñas antes de intentar la rutina completa.
"Estar lejos de casa te hace salir de tu zona de confort y aprovechas al máximo el tiempo fuera de casa".- Dafne Navarro, gimnasta de trampolín
Estar lejos de casa la impulsó para salir de una zona de confort, trabajar más duro y mantener esa intensidad al regresa a Guadalajara —su lugar base de entrenamiento—.
En Canadá entrenó con medallistas olímpicos y aprendió que hasta las campeonas olímpicas son humanas, tienen debilidades y malos días. Esta revelación la hizo ver que “nada es imposible” y que ella, al ser humana también puede "lograr cosas grandes".
Dafne confirma que ha vivido momentos de cansancio, miedo a un elemento en específico, dolor físico o la sensación de “ya no puedo” o “ya no quiero”. Sus estrategias para afrontar los “malos días” de entrenamiento van desde pausar por cinco minutos, salir del área, respirar y aplicar técnicas aprendidas por su psicóloga deportiva para regresar con una mentalidad renovada. Si el día “es el peor” simplemente empieza al día siguiente.
Su principal aprendizaje del ciclo olímpico pasado —cuarto en su carrera—fue disfrutar el deporte, no presionarse por cosas incontrolables y hacerlo por sí misma y por las personas que la rodean. Hubo etapas en las que no disfrutaba y sentía mucha presión. Decidió continuar en la gimnasia de trampolín y reducir la exigencia deportiva. Por momentos, se sincera “no había disfrute”.
"He estado haciendo cambios en mi rutina y me he estado preparando es por eso creo que será un ciclo olímpico interesante".- Dafne Navarro, gimnasta olímpica
Su motivación se debe a que cada ciclo es diferente. A la vista está su clasificación a los Juegos Centroamericanos en República Dominicana, luego buscar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y avanzar en las Copas del Mundo clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Cuando Dafne vuela el tiempo parece detenerse en el aire. Durante meses ha trabajado en secreto su nuevo elemento. Su cuerpo desafía con precisión milimétrica y desafía la gravedad.
"Me siento con más fuerza, con más experiencia y más tranquila en este ciclo olímpico. Iré paso a paso, competencia a competencia".- Dafne Navarro, gimnasta olímpica