Daniel Cruz gana plata en karate Sub-21 y devuelve a México a una final mundial tras 11 años

Daniel Cruz puso en alto el nombre de México al obtener la medalla de plata en el Mundial de Karate Sub-21, celebrado en Polonia. Con su actuación, demostró que los mexicanos pueden competir por los primeros lugares frente a los mejores de su categoría.

Daniel Alejandro Cruz Romero obtuvo la medalla de plata en la categoría de menos de 60 kilos. El mexicano perdió 5-4 ante el belga Amin Abdelmalki en la final de este domingo 18 de octubre, en Bielsko-Biała. Se quedó cerca del oro, pero consiguió un resultado que, según Conade, México llevaba 11 años esperando: tener de nuevo a un karateca en una final mundial juvenil.

El Mundial de Polonia reunió a karatecas de 114 países entre cadetes, juveniles y menores de 21 años. La próxima edición será en México en 2028, donde la selección tendrá la oportunidad de competir en casa.

La categoría sub-21 reúne a karatecas menores de 21 años, quienes también se dividen por peso. Daniel participó en kumite. En esta modalidad, dos competidores se enfrentan y suman puntos con golpes y patadas permitidos.

Su camino por Polonia tuvo dos momentos separados por cuatro días. El miércoles 14 de octubre ganó por 4-1 al letón Miroslavs Balzaris en semifinales. Con esta victoria aseguró una medalla y su lugar en la pelea por el campeonato, pero tuvo que esperar hasta el domingo, en la última jornada, para luchar por el oro.

En la otra esquina estaba Abdelmalki, quien ya había llegado a la final en Venecia 2024, donde ganó la plata. En esta ocasión, el belga se quedó con el título. Cruz perdió por apenas un punto y terminó su participación con la medalla de plata y el subcampeonato mundial de su categoría.

Daniel tiene 19 años y representa a Baja California Sur. Su trayectoria también incluye logros en la escuela: en 2020 recibió el Reconocimiento a la Excelencia Académica Deportiva en nivel secundaria, por combinar sus resultados en el karate con un buen desempeño en los estudios.

El representante de Baja California Sur ya tenía trofeos en su vitrina por sus resultados dentro y fuera de México. En 2023 consiguió el bicampeonato en el Campeonato Panamericano de Karate en Santiago de Chile. En ese torneo derrotó a representantes de Colombia y Brasil antes de enfrentar en la final a un canadiense, al que venció por 4-2.

Detrás de esos resultados había jornadas de hasta tres entrenamientos al día. Así lo contó su entrenador, Carlos Martínez, a BCS Noticias después del título de 2023. El técnico destacó la disciplina de Daniel y explicó que, aunque las sesiones eran pesadas, las ganas de ganar una medalla para México lo ayudaban a seguir.