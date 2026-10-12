Daniel Suárez quiere abrir camino a más latinoamericanos en NASCAR

Daniel Suárez no quiere que su historia permanezca como un caso aislado. Después de convertirse en el primer mexicano campeón de una categoría nacional de NASCAR y en el primero que ganó dentro de la Cup Series, el piloto de Spire Motorsports pretende que su trayectoria demuestre a las nuevas generaciones que existe un camino para llegar desde Latinoamérica hasta la máxima categoría del automovilismo estadounidense.

“Para mí el orgullo más grande que tengo es ser mexicano y poder representar a todo México. No solamente a México, sino a toda Latinoamérica en Estados Unidos, en NASCAR. Ese es el orgullo más grande que tengo”, declaró Suárez.

Su deseo de ver a más latinoamericanos dentro de NASCAR nace de una experiencia personal. Durante su infancia no conocía una ruta clara para convertirse en piloto profesional y tampoco pertenecía a una familia relacionada con las carreras. Admiraba a Adrián Fernández y Mario Domínguez, pero los observaba como figuras demasiado lejanas.

“Cuando veía a Fernández, a Mario Domínguez, para mí ellos eran como superhéroes. Era algo que obviamente no era real. Yo nunca pensé que iba a ser una opción para mí. Me tomó años saber que podía convertirme en un piloto profesional”, recordó.

Antes de imaginarse dentro de un auto de competencia, Suárez quería trabajar como mecánico. Su relación con los automóviles comenzó en el taller de restauración de Volkswagen de su padre, en Monterrey, donde aprendió a entenderlos y desarrolló la pasión que más adelante lo llevó al kartismo.

“Yo quería ser mecánico, quería tener mi propio taller con mi papá. Ese era mi sueño”, contó. Según explicó, el taller familiar fue el lugar donde nació su amor por los automóviles.

Suárez comenzó a competir en karts a los 11 años, pero pronto entendió que el talento no era suficiente. Los costos, la falta de patrocinadores y la ausencia de una estructura consolidada para impulsar a jóvenes pilotos mexicanos condicionaron cada uno de sus siguientes pasos. Por eso considera que las oportunidades disponibles suelen marcar el destino de quienes comienzan sin grandes recursos.

“Cuando eres un niño no es tanto el estilo, es más dónde te llegan las oportunidades, especialmente cuando no tienes dinero. Muchas de esas decisiones fueron donde me estaba llevando el destino”, explicó.

Esa experiencia permite entender por qué Suárez insiste en la necesidad de que aparezcan más oportunidades para los pilotos latinoamericanos. Su historia demuestra que el talento puede existir mucho antes de que llegue el apoyo, pero también que una carrera puede detenerse si no aparecen equipos, patrocinadores y programas dispuestos a confiar en él.

El mexicano encontró su oportunidad en NASCAR México y decidió orientar su carrera hacia Estados Unidos. El cambio lo obligó a dejar su país, aprender inglés y adaptarse a una cultura distinta mientras buscaba un lugar dentro de un sistema que todavía conocía poco.

“Cuando llegué a NASCAR México, eso era lo que yo quería hacer. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos, eso era lo que quería hacer: NASCAR en Estados Unidos”, afirmó.

Su incorporación a Drive for Diversity y Rev Racing durante 2013 y 2014 resultó fundamental. El programa de NASCAR fue creado para abrir espacios a pilotos procedentes de comunidades con poca representación dentro del campeonato. Suárez aprovechó esa plataforma, obtuvo resultados y avanzó hasta recibir una oportunidad con Joe Gibbs Racing en la Xfinity Series.

Su recorrido también expone la importancia de construir estructuras que identifiquen y acompañen al talento. Sin una plataforma como Drive for Diversity, su llegada a una organización ganadora habría resultado mucho más complicada. Ahora, su éxito sirve como prueba de lo que puede ocurrir cuando un piloto recibe respaldo deportivo y tiempo suficiente para desarrollarse.

El gran cambio llegó en 2016. Suárez ganó en Michigan, Dover y Homestead, además de conquistar el campeonato de la Xfinity Series. Se convirtió así en el primer piloto nacido fuera de Estados Unidos y en el primer latinoamericano que obtuvo el título de una categoría nacional de NASCAR.

Para el regiomontano, aquella temporada modificó la manera en que la industria lo observaba. Dejó de ser únicamente un prospecto mexicano con potencial y pasó a ser un campeón capaz de competir contra los mejores pilotos del sistema.

“Fue un parteaguas: pasé de ser una promesa para el automovilismo en Estados Unidos, como mexicano, a convertirme en una realidad. En ese momento me convertí en una realidad”, explicó.

Su ascenso de tiempo completo a la Cup Series se produjo en 2017, pero la llegada a la máxima categoría no garantizó estabilidad. Suárez pasó por Joe Gibbs Racing, Stewart-Haas Racing, Gaunt Brothers Racing y Trackhouse Racing antes de incorporarse a Spire Motorsports. Los cambios constantes demostraron que abrir la puerta era solamente una parte del desafío; mantenerse dentro también exigía resultados, respaldo y relaciones.

“Una de las cosas más complicadas de este mundo es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y también tener las relaciones correctas para poder llegar a un equipo correcto”, señaló.

Suárez considera que los pilotos extranjeros comienzan con una desventaja adicional porque no siempre cuentan con los contactos que otros competidores construyen desde las categorías juveniles de Estados Unidos. Su experiencia, por lo tanto, no solamente puede inspirar a quienes vienen detrás: también permite identificar los obstáculos que NASCAR, los equipos y los patrocinadores deben reducir si pretenden incorporar más talento latinoamericano.

Los resultados terminaron por respaldarlo. En 2022 ganó en Sonoma y se convirtió en el primer mexicano que triunfó en la Cup Series. Dos años después se impuso en Atlanta por 0.003 segundos sobre Ryan Blaney, en uno de los finales más cerrados de la historia del campeonato.

Su conexión con las nuevas generaciones adquirió todavía más fuerza en 2025, cuando ganó la carrera de Xfinity disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Suárez salió desde el último lugar con un auto de reserva y remontó frente a una afición que durante años había seguido su carrera a distancia.

“Yo creo que es una de las victorias más especiales de mi carrera, poder haber ganado enfrente de toda mi gente”, aseguró.

Aquella actuación permitió que miles de niños y jóvenes mexicanos observaran en su propio país a un piloto nacional derrotar a competidores provenientes del sistema estadounidense. Suárez tuvo durante su infancia referentes que parecían inalcanzables; su victoria en México le permitió ofrecer una imagen más cercana de aquello que él tardó años en considerar posible.

En 2026 comenzó una nueva etapa con Spire Motorsports y obtuvo uno de los triunfos más importantes de su trayectoria al conquistar la Coca-Cola 600 de Charlotte. La victoria confirmó su capacidad para competir en las carreras de mayor prestigio de NASCAR y fortaleció el mensaje que intenta transmitir: un piloto latinoamericano puede llegar, ganar y construir una carrera prolongada en la Cup Series.

Fuera de la pista, Suárez también ha trabajado para acercar NASCAR a la comunidad latina mediante Daniel’s Amigos. El programa, presentado por primera vez en 2019, reúne a aficionados y les ofrece una experiencia más cercana en los circuitos. No se trata de una academia de pilotos, pero sí ayuda a transformar la relación de una comunidad que durante mucho tiempo no se sintió plenamente representada dentro del campeonato.

Ese acercamiento también importa para las nuevas generaciones. Antes de que aparezca un piloto, primero debe existir un niño capaz de observar una carrera y pensar que ese espacio también puede pertenecerle. La presencia de Suárez, sus victorias y su contacto con la afición contribuyen a que NASCAR deje de percibirse como un mundo completamente ajeno para los seguidores latinoamericanos.

Suárez todavía tiene objetivos deportivos por cumplir. Quiere mantener a Spire Motorsports entre los equipos competitivos, luchar constantemente en las primeras posiciones y sumar más triunfos. Sin embargo, también entiende que su impacto será mayor si su nombre no permanece solo en los registros.

“Ojalá que muy pronto podamos ver más latinoamericanos aquí en Estados Unidos”, expresó.

Daniel Suárez ya consiguió que un mexicano dejara de ser únicamente una promesa para convertirse en campeón y ganador de NASCAR. Su siguiente desafío consiste en ayudar a que su historia no sea irrepetible, sino el primer paso de un camino que otros pilotos latinoamericanos puedan recorrer.