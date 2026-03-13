De ídolo a antagonista: la transformación del Hijo del Vikingo en AAA
Antes de que WWE comprara Lucha Libre AAA, El Hijo del Vikingo era la cara de la empresa mexicana: el técnico y megacampeón. Sin embargo, la afición local nunca terminó de cobijarlo ni validarlo, pues lo veían como el luchador que la empresa quería imponer por encima de otras figuras como Alberto del Río.
Esto provocó una metamorfosis en Vikingo, el segundo luchador que más días ha mantenido el fajín más importante de AAA (833). Tras la adquisición de TKO Group Holdings sobre AAA, prefirió cambiar de bando: de técnico a rudo.
“Los mexicanos son bipolares, porque les das todo y no te quieren. Yo me maté por ellos, porque la afición me amara a mí. Me arriesgaba mucho por ellos, con mis vuelos; ahora ya no lo hago, mi único objetivo es lastimar al técnico”, explicó a Sports Illustrated México.
El luchador oriundo de Puebla lleva la maldad en la sangre. Su papá, King Vikingo, es un rudo natural y ha sido uno de sus maestros en este cambio de bando.
“Mi señor padre me da consejos. Él siempre ha sido rudo y me dio algunos tips para ser mejor rudo. Es algo tan natural que me sale también”.
Lo que más disfruta el esteta poblano es ya no tener que esconderse y poder responder a los insultos de la afición mexicana, a la que, a su parecer, le fue fiel y le dio un espectáculo lleno de vuelos espectaculares que ponían en riesgo su vida, pero que no valoraban.
“Antes uno que otro aficionado te recordaba a tu mamá, pero no podía decir nada porque era técnico, el niño bueno. Ahora puedo mentarles la madre, ser bueno, regresárselo. Ser como soy yo realmente”.
Desde que WWE adquirió a AAA en junio pasado, el roster cambió. El talento mexicano, que era mayoría, fue acompañado por figuras extranjeras, varios estadounidenses.
La afición mexicana comenzó a apoyar más a los foráneos que a mexicanos como Vikingo, quien en sus rivalidades ante Chad Gable, Gran Americano o la actual frente a Dominik Mysterio, era abucheado por la mayoría de los asistentes a las arenas.
“La gente mexicana es hipócrita. Apoyan a quien no es mexicano y al que realmente lo es y representa la lucha libre mexicana a nivel mundial, no lo apoyan y lo abuchean”, lamentó el gladiador de 28 años.
Pero la unión entre AAA y WWE no ha sido del todo negativa para el tricolor, quien cree que ahora es más reconocido fuera de México.
“Ahora me conocen en todo el mundo. Desde junio a hoy, he ganado 50 mil seguidores extra solo en Instagram. Tengo gente que me sigue en Catar o Londres. El estilo de lucha igual cambió un poco: hay una fusión entre lo tradicional mexicano y el wrestling”.
Su siguiente rival será Dominik Mysterio, hijo de la leyenda Rey Mysterio. Vikingo aseguró que lo va a humillar y le va a quitar el campeonato y su cabellera en la lucha de apuestas sin descalificación de este sábado en el evento Rey de Reyes.
“Le vamos a dar sus nalgaditas para que se vaya ya de México. Es el peor de los Mysterio. Le voy a aplicar el Cuerno del Vikingo y así se va a acabar la lucha”.
Mientras consolida su nueva faceta como rudo, Vikingo también busca afianzarse como la cara mexicana de AAA, una empresa que cada vez es más internacional.
¿Dónde y cómo ver Rey de Reyes de AAA?
- Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
- Canal: FOX/ FOX One
También se transmitirá diferido por Fox en Tubi a las 22:30 (tiempo del centro de México)