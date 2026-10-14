De México a Róterdam: cinco gimnastas persiguen el sueño olímpico

Victoria Mata, Paulina Guerra, Mariangela Flores, Michelle Pineda y Jazmyn Jiménez representarán a México en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, del 17 al 25 de octubre en Róterdam, Países Bajos. El equipo llega con gimnastas que ya tienen experiencia mundialista y otras que competirán por primera vez en este torneo.

El Mundial reúne a gimnastas de distintos países que buscan medallas por equipos, en el concurso completo y en cada aparato. Las mujeres compiten en salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y piso. En el concurso completo se suman las calificaciones de los cuatro aparatos. Los jueces toman en cuenta la dificultad de las rutinas y cómo se realizan, con descuentos por errores.

Esta edición también será importante porque entregará las primeras plazas por equipos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los tres países elegibles mejor ubicados en la final de cada rama conseguirán un lugar para un equipo de cinco gimnastas. La clasificación será para el país; los nombres de quienes irán a los Juegos se definirán después.

Entre las mexicanas a seguir está Victoria Mata, quien ganó cuatro medallas individuales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, incluido el oro en barras asimétricas. Paulina Guerra consiguió plata en piso en esa misma competencia. Ambas, junto con Mariangela Flores, participaron en el Mundial de Yakarta 2025 y ahora tendrán otra oportunidad de mejorar sus resultados.

Michelle Pineda y Jazmyn Jiménez también estarán en el equipo mexicano. Ambas fueron elegidas en una competencia en Baja California. Será el primer Mundial de Jiménez. Las mexicanas buscarán pasar a las finales.