Correr cinco kilómetros y después asistir a un festival de música electrónica es la propuesta de Diplo’s Run Club, el proyecto del DJ y productor estadounidense Diplo que llegará a Ciudad de México el próximo 10 de enero, en su primera edición fuera de Estados Unidos.

Más allá de la competencia deportiva, el concepto forma parte de una tendencia que busca convertir el running en una experiencia social, donde el ejercicio se combina con la música, la convivencia y el entretenimiento.

El proyecto acaba de celebrar una nueva edición en San Diego, California, este sábado, donde agotó sus entradas por segundo año consecutivo. Miles de participantes recorrieron cinco kilómetros por las calles cercanas al estadio Petco Park y después se reunieron en Gallagher Square para escuchar a Diplo, quien también participó en la carrera antes de presentarse como DJ.

La competencia tuvo ganadores: el francés Luc Denux se impuso en la categoría masculina con 16 minutos y siete segundos, mientras que Jenna Buchanan fue la primera mujer en cruzar la meta con 18:23. Sin embargo, una de las cifras más representativas del evento estuvo lejos de los primeros lugares. Según los organizadores, más de la mitad de los participantes corrían por primera vez una prueba de cinco kilómetros.

De una apuesta a un proyecto de más de 100 mil corredores

La relación de Diplo con el running comenzó antes de que organizara sus propias carreras. En 2022 participó en el Medio Maratón de Miami después de aceptar una apuesta de un amigo, sin haberse preparado específicamente para la distancia. Completó los 21.1 kilómetros en 1:50:11 y después se dirigió a un club nocturno con su medalla.

Un año más tarde corrió su primer maratón en Los Ángeles, donde registró 3:55:16 acompañado de la atleta olímpica Alexi Pappas. También participó en el Triatlón de Malibú de 2023.

La idea de organizar carreras que terminaran en conciertos surgió de aquella experiencia en Miami. En una entrevista con Fast Company, publicada en marzo de 2026, el músico recordó el ambiente que encontró después de correr: “Todos estaban despejados, felices y plenamente presentes. No dejaba de pensar que era un momento especial”.

Diplo lanzó su Run Club en 2024 con carreras en San Francisco y Seattle. Durante la primera temporada reunió a más de 20 mil corredores y, en la segunda, correspondiente a 2025-2026, superó los 100 mil participantes, de acuerdo con cifras de la organización.

El circuito se extendió a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Diego, con un formato que combina carreras de cinco kilómetros, conciertos y actividades de distintas marcas.

En una entrevista con Forbes, publicada en octubre de 2026, Diplo explicó que uno de sus objetivos es acercar este deporte a personas que normalmente no participarían en una carrera. “Correr puede intimidar y hemos tratado de abrir las puertas lo más posible”, señaló.

Ciudad de México, primera parada internacional

La siguiente edición de Diplo’s Run Club se celebrará el domingo 10 de enero de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los participantes recorrerán cinco kilómetros a partir de las nueve de la mañana y después podrán asistir a un festival musical encabezado por Diplo.

La organización anunció un cupo de 8 mil participantes, con boletos generales desde 1,550 pesos, más cargos adicionales. También informó que donará 20 pesos por cada entrada vendida a programas deportivos dirigidos a niños y jóvenes de Ciudad de México.

La cita marcará la primera expansión internacional de un proyecto que comenzó con dos carreras en Estados Unidos y que, en apenas dos temporadas, ha reunido a decenas de miles de participantes.