Isaac del Toro se mantiene en el podio de la Vuelta a Burgos
El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa firme en el tercer puesto de la clasificación general de la Vuelta a Burgos, luego de completarse la cuarta etapa, un recorrido de 162 kilómetros de media montaña entre Burpellet y Regumiel de la Sierra.
El originario de Baja California se ubica a 26 segundos del líder, el francés Léo Bisiaux, quien acumula un tiempo total de 16 horas, 23 minutos y 2 segundos. En la segunda posición se encuentra el italiano Giulio Pellizzari, a 22 segundos de la cima.
La etapa fue ganada por el veterano italiano Damiano Caruso, de 37 años, en una jornada donde los principales contendientes, incluido Del Toro, optaron por reservar energías para el desenlace final del sábado.
Del Toro cruzó la meta dentro del pelotón, lo que le permitió conservar su lugar en el podio general. Ahora se prepara para afrontar la quinta y última etapa, que será clave en la lucha por el título.
La etapa decisiva cubrirá 138.3 kilómetros entre Quintana del Pidio y las Lagunas de Neila, con dos ascensos exigentes en el trayecto. La etapa culminará con una dura subida final de 6.5 kilómetros, donde todo podría definirse.