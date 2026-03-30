Después de otro accidente automovilístico, Tiger Woods debe enfrentar la dura verdad: es un adicto
Por: Michael Rosenberg
Tiger Woods apareció en un evento de TGL a principios de esta semana.
Tiger Woods está bien; Tiger Woods no está bien. Woods estrelló su Land Rover contra otro vehículo, volcó el automóvil y salió caminando, lo cual es un alivio, pero solo temporal. La policía del condado de Martin, en Florida, lo examinó y lo arrestó bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
El resto de nosotros no necesitábamos ver a Woods para sospechar que conducía bajo los efectos de alguna sustancia. Sería sorprendente que no fuera así.
Cada persona en la vida de Woods debería abordar cada interacción con él entendiendo que es un adicto. Es lo mejor que pueden hacer por él. Es lo que necesita. Es lo que sus hijos merecen. Es lo que también merece cualquier persona que comparta la carretera con él.
Este es el segundo arresto de Woods por conducir bajo los efectos, y probablemente debería ser el tercero o cuarto:
En 2009, después de que su entonces esposa Elin Nordegren descubriera evidencia de infidelidad, él huyó y chocó contra un hidrante. Cuando la policía lo encontró, no estaba coherente. Más tarde surgieron reportes de que Woods había tomado Vicodin y pastillas para dormir, pero en ese momento la policía no trató el accidente como un posible caso de conducción bajo los efectos.
En 2017, la policía arrestó a Woods cuando lo encontraron dormido al volante. Woods dijo que tuvo una “reacción inesperada” al mezclar medicamentos. Tenía Vicodin, Dilaudid, Xanax, Ambien y THC en su organismo. Ingresó a un centro de rehabilitación para tratar su adicción a medicamentos recetados.
En 2021, la camioneta de Woods cruzó un camellón en el sur de California, descendió por un terraplén y se volcó. La policía indicó que conducía a 87 millas por hora en una zona de 45. Había un frasco de pastillas vacío y sin etiqueta en el vehículo. Woods le dijo a la policía que creía estar en Florida. No se le realizó una prueba toxicológica.
Woods sobrevivió a un grave accidente en 2021 en Los Ángeles.
Después de su arresto en 2017, Woods dijo: “Haré todo lo que esté en mi poder para asegurar que esto no vuelva a suceder”. En ese momento, su carrera parecía terminada tras numerosas cirugías. Luego sorprendió a todo el mundo del golf, e incluso a sí mismo, al recuperarse lo suficiente para volver a competir y ganar el Masters de 2019.
Había trabajado más duro que cualquier golfista en la historia para recuperarse de sus lesiones, y lo logró. Piensa en lo bien que debió sentirse. Piensa en la alegría y el orgullo que le trajo.
Aun así, volvió a estrellar su automóvil en el sur de California, provocando las peores lesiones de su carrera. Más tarde dijo que se llegó a hablar de amputarle la pierna. Trabajó intensamente para regresar otra vez, aunque estaba cerca de los 50 años, aunque ganar otro major no era realista, aunque tenía dinero suficiente para mil vidas.
Esta semana volvió a la actividad, en la liga de golf bajo techo TGL. Dijo que intentaba ponerse en forma para jugar el Masters el próximo mes, pero que aún no estaba listo.
Y aun así, volvió a estrellar su automóvil en Florida.
Woods ha dedicado cada gota de energía a reparar su cuerpo, y aun así sigue dañándolo. Puedes enojarte con él por poner a otros en peligro. Pero Woods no quiere poner a otros en peligro, así como no quería destrozarse la pierna hace cinco años ni volcar su auto el viernes.
Lo hizo porque cree que puede controlar su adicción, y así no funciona esto. Cuando eres adicto, tu adicción te controla a ti.
Woods no eligió la adicción. Ha tenido muchas cirugías, lo que llevó a muchos analgésicos, lo que llevó a depender de ellos. Pero cómo llegó hasta aquí no es lo más importante. Lo que importa es hacia dónde va ahora.
Si hubieras prestado aunque fuera un poco de atención a Woods, si simplemente lo hubieras escuchado hablar, podrías haber visto venir lo del viernes. Ha hablado extensamente sobre las lesiones del accidente de 2021 sin reconocer que él mismo las causó. Casi nunca habla de su rehabilitación en 2017 y ha evitado preguntas sobre el frasco de pastillas vacío en 2021. Cuando vio a un aficionado con una camiseta con su foto policial por conducir bajo los efectos, se rió. Habla y actúa como si el principal desafío de su vida fuera rehabilitarse de sus lesiones para poder jugar golf.
Woods es una figura cultural tan única que puede ser difícil verlo de otra manera. Los jugadores más jóvenes se sienten afortunados de poder interactuar con él. Está rodeado de personas que trabajan en el “negocio Tiger Woods”. La conclusión fácil es que casi todos en su vida son facilitadores. Pero no lo sabemos. No estamos al tanto de sus conversaciones.
La adicción es miserable e implacable. Esto es cierto ya seas conductor de camión, adolescente o campeón de 15 torneos major.
Hubo un tiempo, hace mucho, en que Tiger estaba tan concentrado en su carrera que parecía ajeno a todo lo demás. Ahora tiene más equilibrio en su vida. Tiene más razones para levantarse por la mañana. Necesita añadir una más. Tiger Woods debería abordar cada interacción con todos en su vida entendiendo que es un adicto.