Día 10: tres historias de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina
Ami Nakai sorprende
La japonesa Ami Nakai, de 17 años, se colocó líder de la prueba femenina del patinaje artístico al término del programa corto, este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.
Con 78,71 puntos, supera en apenas 1,48 puntos a su compatriota Kaori Sakamoto, bronce olímpico hace cuatro años en Beijing 2022 y tres veces campeona del mundo.
El tercer puesto provisional está ocupado por la estadounidense Alysa Liu, vigente campeona mundial y que sumó 76,59 puntos.
La adolescente Nakai causó sensación con un triple Axel y un programa interpretado con frescura con la música de la banda sonora del film de Federico Fellini "La Strada", compuesta por Nino Rota.
La joven nipona está disputando su primera temporada en el circuito senior y en octubre ya se impuso en el Grand Prix de Angers, en Francia.
Tormod Frostad conquista el oro en big air
En una final con suspenso, el noruego Tormod Frostad se proclamó campeón olímpico en el big air del esquí acrobático de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.
Frostad, de 23 años, acumuló 195,50 puntos, un resultado casi perfecto, gracias a su primer y último salto.
Eso le permitió liderar un podio en el que el estadounidense Mac Forehand fue plata (193,25 puntos) y el austríaco Matej Svancer (191,25) bronce.
Pese a la gran cantidad de nieve caída durante el día, Frostad firmó la figura mejor valorada (98,5 puntos) de la final en su último intento en el trampolín gigante del snowpark de Livigno.
El esquí big air, que consiste en lanzarse por un trampolín gigante para realizar figuras acrobáticas, está presente en el programa olímpico por segunda vez, después de su estreno en Beijing 2022.
La nieve aplaza pruebas olímpicas en snowboard y esquí acrobático
Varias pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina previstas el martes en Livigno, entre ellas la final del snowboard slopestyle femenino, quedaron aplazadas por una fuerte nevada en esta estación de montaña del norte de Italia, anunciaron los organizadores.
