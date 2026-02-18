Día 11: tres historias de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina
La patinadora italiana Fontana suma una decimocuarta medalla olímpica
Corea del Sur ganó este miércoles el relevo femenino del patinaje short-track de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, por delante de Italia, que logró una plata que supone la decimocuarta medalla olímpica de la legendaria Arianna Fontana.
La deportista lombarda de 35 años, todo un icono en su país y una de las figuras más queridas, se convierte así en líder en Italia por número de medallas en los Juegos Olímpicos, superando las 13 que acumuló entre 1936 y 1956 el esgrimista Edoardo Mangiarotti.
Fontana está disputando sus sextos Juegos Olímpicos y en su palmarés cuenta con tres oros, seis platas y cinco bronces.
Con sus catorce medallas, se coloca solo a una del récord absoluto de metales en Juegos de Invierno, los quince que consiguió la exesquiadora de fondo noruego Marit Bjorgen entre 2002 y 2018.
Fontana alcanza por el momento en el segundo escalón de esa clasificación histórica de número de medallas olímpica de invierno al exbiatleta noruego Ole Einar Bjorndalen, que subió 14 veces al podio entre 1994 y 2014.
Para Fontana se trata de su tercera medalla en estos Juegos, después del oro en el relevo mixto y la plata en los 500 metros.
Shiffrin evita el desastre en Milán-Cortina con un oro en el eslalon
La estadounidense Mikaela Shiffrin se colgó la medalla de oro en el eslalon del esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina, poniendo fin a una sequía de ocho años sin subirse a un podio olímpico.
A sus 30 años, Shiffrin suma el tercer título olímpico de su carrera, después del eslalon de 2014 y del gigante de 2018.
"Mi padre no estaba aquí para vivir este momento con el que tanto he soñado y que también me daba tanto miedo. No quiero vivir sin mi padre. Pero hoy, quizás por primera vez, he aceptado esa realidad".- Mikaela Shiffrin
Shiffrin consigue además igualar con la suiza Vreni Schneider como única esquiadora dos veces campeona olímpica en el eslalon. La helvética lo consiguió en dos ediciones consecutivas, las de 1994 y 1998.
Un perro se cuela en la pista durante prueba olímpica de esquí de fondo
Escena curiosa y hasta cómica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina: un perro consiguió burlar las medidas de seguridad y encontró el camino para llegar a la pista donde se estaba disputando la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo.
Corrió por la pista detrás de dos de las competidoras antes de cruzar también la línea de meta, como un deportista olímpico más.
La argentina Nahiara Díaz afirmó que por un momento tuvo miedo de chocar con el invitado inesperado de la carrera.
"Me asusté al pensar que podía tirarme, pero afortunadamente cruzó antes de que yo pasara. No sé qué hacía ahí, pero no hubo ningún problema, todo ha ido bien", dijo.
