Día 13: tres historias de los Juegos Olímpicos de Invierno
La alemana Daniela Maier logra el oro olímpico en skicross acrobático
La alemana Daniela Maier se proclamó campeona olímpica en el skicross del esquí acrobático de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, este viernes en Livigno.
En la final, Maier se impuso a la suiza Fanny Smith y a la sueca Sandra Naeslund, que se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.
Para Maier se trata de su segunda medalla olímpica, después de haberse colgado el bronce en esta prueba hace cuatro años en Beijing 2022.
La única representante latinoamericana en esta modalidad, la chilena Stéphanie Joffroy, quedó eliminada en los octavos de final.
La esquiadora freestyle francochilena disputó, a sus 34 años, sus terceros Juegos Olímpicos.
El "perdedor" Hunter Hess pasa a la final del esquí acrobático halfpipe
Calificado de "perdedor" por el presidente Donald Trump por haber hablado de las tensiones políticas actuales en su país, el estadounidense Hunter Hess se clasificó este viernes en Livigno para la final del esquí acrobático halfpipe de los Juegos Olímpicos de Invierno.
A su paso por la zona mixta, Hess aseguró que no quería "dejar que una polémica" le aleje de su sueño olímpico.
"He trabajado muy duro para estar aquí. He sacrificado toda mi vida para llegar a este momento. No voy a dejar que una polémica obstaculice mi camino", aseguró el deportista de 27 años, después de firmar la quinta mejor puntuación de la ronda de clasificación.
"Lo ocurrido fue muy perturbador. Pasé una semana bastante difícil. Afortunadamente, mi familia estaba ahí para apoyarme y ayudarme a superar ese momento (...) El esquí sigue salvándome la vida, una y otra vez", añadió.
Hess, actual número 2 mundial, terminó detrás de sus compatriotas Alex Ferreira (85,75 puntos), Nick Goepper (90 puntos), el estonio Henry Sildaru (88 puntos) y el canadiense Brendan Mackay (92,75 puntos).
Al término de su primera manga, Hess hizo una "L" de "loser" (perdedor) ante aficionados de su país con pancartas de "Hunter es nuestro héroe".
En las redes sociales, dos días antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, Trump calificó al esquiador de Oregón de "auténtico perdedor" y dijo que era "difícil apoyar a alguien así".
Hess, doble medallista de bronce en los prestigiosos X Games, había criticado, midiendo sus palabras, lo que pasaba en su país.
"No por llevar una bandera aquí estoy representando todo lo que ocurre en Estados Unidos", dijo entonces.
El neozelandés Melville, estrella del esquí acrobático, "estable" tras fuerte caída
El actual número uno mundial del esquí acrobático, el neozelandés Finley Melville Ives, se encuentra "estable" tras sufrir una violenta caída en la ronda de clasificación del halfpipe, este viernes en Livigno.
Melville Ives, de 19 años y uno de los favoritos, fue atendido en la pista por los servicios de emergencias tras el fuerte golpe, que le hizo perder los esquís y los bastones.
La competición estuvo interrumpida varios minutos, hasta que el deportista fue evacuado en camilla.
Unas horas después de la caída, el Comité Olímpico Neozelandés informó en Instagram de que el deportista estaba "estable y animado", acompañado por su familia y sometido a los pertinentes cuidados médicos.
