Día 3: Tres historias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina
En el tercer día de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 hubo tres historias a destacar: otro récord olímpico en patinaje de velocidad, ahora cortesía de la neerlandesa Jutta Leerdam; el suizo Franco von Allmen se convirtió en el primer doble medallista de oro en esta cita y la frustración de un triple oro para la súper estrella china Eileen Gu.
Conoce más sobre los sucesos más importantes en la continuación del certamen invernal, que se celebra en Italia.
El nuevo récord olímpico que se batió en Milano-Cortina 2026
Un día después de que el noruego Sander Eitrem rompiera nuevo olímpico en los 5,000 metros del patinaje de velocidad varoniles, la neerlandesa Jutta Leerdam lo imitó, pero en la prueba de los 1,000 metros.
Leerdam, una de las atletas más mediáticas de la cita con siete millones de seguidores en sus redes sociales, cobró revancha de los Juegos pasados, Pekín 2022, en los que fue segunda, ahora cronometró 1:12.31 para hacerse del oro y batir la marca anterior, 1:12.59, que instantes antes impuso su compatriota Femke Kok, quien ganó la plata.
Kok quebró el récord de la japonesa Miho Takagi, de 1:13.19, establecido en 2022. Takagi no se acercó hoy a sus rivales y fue relegada al bronce al terminar con un tiempo de 1:13.95, con lo cual no pudo defender el título olímpico.
Franco von Allmen, el primer bicampeón en Italia
Franjo von Allmen se erigió este lunes como el primer doble medallista de oro en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, al obtener junto a su compatriota Tanguy Nef la prueba combinada por equipos de slalom.
El suizo, quien el sábado pasado fue el primer oro en Italia al ganar el descenso, se confirmó como un fuerte candidato a ser a sus 24 años la nueva figura del esquí alpino, al junto con Nef evitar una vez más el triunfo del líder del ranking, su compatriota Marco Odermatt (28 años), que ganó la plata con su compañero Loic Meillard.
La plata fue inusualmente compartida con los austriacos Vincent Kriechmayr y Manuel Feller, ya que ambos equipos tuvieron un registro acumulado de 2:45.03, 0.99 mílesimas de segundo inferior a los 2:44.04 de la dupla Allmen-Nef.
El bronce también fue para Austria, con el equipo Raphael Hasser y Michael Matt, que con un tiempo de 2:45.06 quedaron terceros.
Gu falla en su lucha por hacer historia en el esquí acrobático
Eileen Gun falló otra vez en su lucha por hacer historia en convertirse en la primera atleta del esquí acrobático en conquistar tres medallas de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno.
La ambiciosa meta se la puso, tras convertirse en Pekín de 2022 en la primera en su deporte en conseguir tres medallas en una misma edición Olímpica invernal. Hace cuatro años ganó oro en Big Air y Halfpipe, y se quedó con la plata en Slopestyle.
En 2022, quien la frustó de ser tres veces oro fue la misma de este lunes, la suiza Mathilde Grémaud, quien tuvo como mejor calificación un 86.96 en Slopestyle, superior a su 86.58. En tercer escalón se colocó la canadiense Oldham Megan (76.46).
Gu todavía aspira a igualar la cosecha de Pekín, siempre y cuando gane en Big air y Halfpipe, un premio de consolación al hecho de no cumplir la misión con la que llegó a Italia, de ser la primera en su deporte en ser tricampeona olímpica en una misma cita.