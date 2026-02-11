Día 5: Tres historias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
En los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se vivieron momentos históricos. Los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron ganaron el oro en patinaje sobre hielo. El suizo Franjo von Allmen consiguió su tercer oro en esquí alpino y se sumó a la élite del deporte. Las italianas Andrea Voetter y Marion Oberhofer se impusieron en doble trineo femenino. Cada triunfo dejó huella en la historia olímpica.
Fournier Beaudry y Cizeron se coronan en patinaje sobre hielo
Los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron conquistaron la medalla de oro en patinaje sobre hielo. Cizeron se convirtió en el primer atleta en este deporte en conquistar la presea dorada en dos ediciones de los Juegos Olímpicos con dos parejas diferentes.
La dupla sumó un total de 225.82 puntos por delante de los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, que registraron 224.39 puntos. Los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier se llevaron la medalla de bronce con 217.74 unidades.
Von Allmen logra tercer oro y hace historia en Milán-Cortina
El esquiador suizo Franjo von Allmen logró su tercer oro histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina. Después de haber triunfado en el descenso y la combinada por equipos, Von Allmen, a sus apenas 24 años, presume su nombre con quienes consiguieron tres títulos en unos mismos Juegos en el esquí alpino: el austríaco Toni Sailer (1956), el francés Jean-Claude Killy (1968) y la croata Janica Kostelic (2002).
"Esto es algo como irreal para mí, todo lo que estoy viviendo hoy y en todos estos Juegos Olímpicos. Me siento como en un sueño del que no quiero despertar".- Franjo Von Allmen.
Voetter y Oberhofer brillan con el oro
Fue una noche de ensueño para las italianas Andrea Voetter y Marion Oberhofer, quienes ganaron la medalla de oro en doble trineo femenino. La medalla de plata fue para las alemanas y favoritas al título Dajana Eitberger y Magdalena Matschina, mientras que las austriacas Selina Egle y Lara Michaela Kipp se alzaron con el bronce.
"Es una locura. Es increíble. No tengo palabras. Es increíble ganar en casa en esta pista. Es mucho importante para mí y para nosotros".- Andrea Voetter