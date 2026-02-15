Día 8: ¡Klaebo, nuevo rey olímpico! Tres historias de los Olímpicos de Invierno 2026
Johannes Klaebo impone nuevo récord de títulos olímpicos
El noruego Johannes Klaebo impuso este domingo un nuevo récord de medallas de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina, al ganar con el equipo de su país la prueba de relevos de esquí de fondo.
El atleta de 29 años, que ha conseguido cuatro medallas de oro en cuatro pruebas de las seis que tiene su programa en Italia, dejó atrás tres compatriotas con los que empató el viernes con ocho oros: los exesquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el exbiatleta Ole Einar Bjoerndalen, todos retirados.
Francia se quedó con la medalla de plata y la anfitriona Italia con la de bronce.
Ayudado por sus compañeros Emil Iversen, Martin Nyenget y Einar Hedegart, Klaebo, último relevista del equipo noruego, mantuvo la ventaja conseguida por sus colegas para ganar en Val di Fiemme.
La "Cometa de Trondheim" podría aumenta a 11 su cosecha de metales ya que le quedan dos pruebas más por disputar en los Juegos: el esprint por equipos, el miércoles, y los 50 kilómetros del sábado, en las que sale como favorito.
Brignone, primera italiana en conseguir dos oros en dos pruebas
La italiana Federica Brignone, que antes ganó en el supergigante, obtuvo su segundo oro en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina al conquista este domingo el eslalon gigante.
Brignone, abanderada de su país, es la primera esquiadora italiana en lograr el oro en dos pruebas diferentes en los mismos Juegos Olímpicos.
"Para mí es una sorpresa preciosa estar de nuevo aquí. Me he esforzado por estar relajada y disfrutar cada momento. Nunca he sentido presión, ese creo que es mi secreto para lograr esto", afirmó Brignone.
La medalla de oro de la esquiador le permite a Italia empatar su récord de medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno, con 20.
Stroem conquista su segundo oro en Italia
La noruega Anna Odine Stroem se apuntó este domingo un doblete individual en saltos de esquí, al firmar el oro en gran trampolín en Predazzo; el resultado cae tras haber ganado el trampolín pequeño.
Con 284.8 puntos, Stroem venció a su compatriota Eirin Maria Kvandal (282.7 puntos) y a la favorita, la eslovena Nika Prevc (271.5 puntos), quien se quedó con el bronce.