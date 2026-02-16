Día 9: Pinheiro, primera medalla latinoamericana, falla en eslalon. Tres historias de los JJOO de Invierno 2026
El brasileño Lucas Pinheiro, primera medalla latinoamericana de la historia, falla en eslalon
Lucas Pinheiro Braathen, ganador el sábado de la primera medalla latinoamericana en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, se cayó en la primera ronda del eslalon y abandonó la competencia que ganó el suizo Loïc Meillard.
El campeón olímpico en eslalon gigante, de 25 años, tuvo una leve caída al perder el equilibrio, que no resultó violenta, pero que echó por la borda el sueño de una segunda presea para América Latina.
El nacido en Oslo, pero que representa desde 2024 a Brasil, país de su mamá, cruzó la meta entre aplausos.
"Eres solo tan bueno como lo has sido en tu última competencia. Esa es mi mentalidad siempre (…) Hoy duele lo que ha ocurrido, pero sigo muy orgulloso por mi participación en los Juegos", señaló, tras la competencia.
La china Eilieen Gu, súper favorita, vuelve a quedarse sin el oro
La china Eileen Gu falló en su condición de súper favorita al quedarse con la medalla de plata de la prueba de big air del esquí acorbático, concurso que conquistó la canadiense Megan Oldham.
La esquiadora de 22 años era la campeona defensora de esta prueba, pero se quedó corta al sumar 179 puntos, por debajo de los 180.75 de Oldham.
La italiana Flora Tabanelli, quien viene de recuperarse de una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en noviembre, obtuvo la medalla de bronce con una puntuación de 178.25.
Gu llegó a Italia con el objetivo de imponer una nueva marca en su deporte de tres oros, pero en vez de ellos acumula dos platas, luego de obtener el segundo lugar antes en la prueba de slopestyle.
A la china le queda la oportunidad de firmar un oro, el sábado en halfpipe, pero se quedará corta con lo hecho en su debut olímpico, hace cuatro años en Pekín, cuando ganó dos oros (big air y halfpipe) y una plata (slopestyle).
Japón se queda con el oro olímpico por parejas en el patinaje artístico
Los japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara se impusieron en la prueba por parejas de patinaje artístico, luego de remontar un quinto lugar en el programa corto del domingo y cerrar una actuación casi perfecta en el programa libre de hoy.
Miura y Kihara sumaron 231.24 puntos y superaron en el podio al equipo de Anastasiia Metelkina y Luka Berulava, de Georgia, que se hicieron de la plata con 221.75 puntos, y al alemán, conformado por Minerva Fabienne Hase y Nikiota Volodin, bronce con 219.09 puntos.