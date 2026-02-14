Diego Villalobos conquista la primera medalla para México en 2026

#NataciónArtística 🏊‍♀️ 🏊‍♀️



¡LA PRIMERA DE 2026! 🥈



Diego Villalobos 🇲🇽 consigue la PRIMERA MEDALLA de Copas del Mundo en 2026 para México 🇲🇽 con su plata 🥈 en el solo técnico individual de la Copa del Mundo de Medellín 🇨🇴 con una puntuación de 207.1000 pic.twitter.com/uAE0IMOrrK