Diego Villalobos conquista la primera medalla para México en 2026
El nadador artístico mexicano Diego Villalobos Carrillo firmó una actuación destacada este viernes al conquistar la medalla de plata en la prueba de Solo Técnico durante la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Medellín, Colombia. Con apenas 20 años, el tapatío sumó el primer podio para México en el serial internacional de 2026, confirmando su crecimiento dentro de la élite de la disciplina.
Villalobos presentó una rutina sólida que le permitió acumular 207.1000 puntos, calificación que lo ubicó en el segundo lugar de la competencia. La medalla de oro fue para el británico Ranjuo Tomblin, quien alcanzó 223.8033 unidades, mientras que el kazajo Viktor Druzin completó el podio con 200.5833 puntos.
El mexicano fue el primer integrante de la delegación nacional en entrar en acción en territorio colombiano, marcando el inicio de la participación tricolor en el circuito internacional. Su desempeño no solo le aseguró un lugar en el podio, sino que también lo posicionó como uno de los referentes emergentes de la natación artística masculina a nivel mundial.
La ejecución de Villalobos destacó por su precisión técnica, control corporal y grado de dificultad, elementos que han definido su progresión competitiva en los últimos años. Su rutina reflejó madurez y confianza, características poco comunes en un atleta de su edad dentro de una disciplina históricamente dominada por competidores con mayor experiencia.
Originario de Guadalajara, Villalobos es pionero de la natación artística masculina en México, abriendo camino en una especialidad que continúa en expansión dentro del programa internacional. Su presencia constante en finales y podios confirma su potencial.
La medalla obtenida en Medellín representa además el primer podio del mexicano en 2026, en una temporada que contempla múltiples fechas del circuito de Copas del Mundo. El serial culminará en Toronto, Canadá, donde se definirán posiciones clave rumbo a los principales campeonatos internacionales.
Este resultado fortalece la proyección internacional de Villalobos y refuerza su papel como figura central de la natación artística mexicana. Además, su desempeño contribuye al desarrollo y visibilidad de la rama masculina en el país.
Villalobos también mantiene la mirada puesta en el futuro olímpico. El mexicano espera que el crecimiento internacional de la natación artística masculina y las presiones deportivas globales permitan su inclusión en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que actualmente la disciplina contempla principalmente la categoría femenina.