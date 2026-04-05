Donald Trump firma una orden ejecutiva para “salvar el deporte universitario”
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el viernes como parte de la iniciativa de su administración “Save College Sports”, en un esfuerzo por restaurar “orden, equidad y estabilidad” en el deporte universitario, según un comunicado de la Casa Blanca.
La orden ejecutiva, que entra en vigor el 1 de agosto, de acuerdo con Ross Dellenger de Yahoo, instruye a la NCAA a actualizar sus estatutos para traer orden al panorama del deporte universitario.
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Disposiciones clave de la orden ejecutiva de Trump
Específicamente, la orden instruye a las agencias federales a “reforzar la efectividad de las reglas clave del deporte universitario sobre transferencias, elegibilidad y pago por jugar, evaluando si las violaciones de dichas reglas vuelven a una universidad inelegible para subvenciones y contratos federales.”
La orden también pide “límites de elegibilidad consistentes y justos”, lo que incluye una ventana de participación de cinco años para los estudiantes-atletas, reglas estructuradas de transferencias, atención médica para los estudiantes-atletas y reparto de ingresos que “proteja y expanda las oportunidades en los deportes femeninos y olímpicos.”
La orden ejecutiva también exige poner fin a “acuerdos financieros inapropiados”, como los acuerdos de pago por jugar facilitados por colectivos de NIL, así como protecciones contra “conductas poco escrupulosas de agentes.”
El presidente Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre deporte universitario en el East Room de la Casa Blanca.
¿Qué tiene que decir la NCAA sobre la orden ejecutiva de Trump?
El presidente de la NCAA, Charlie Baker, emitió un comunicado el viernes poco después de la publicación de la orden ejecutiva de la administración. Aunque Baker reconoció que se trata de un buen paso hacia adelante, pidió que se concrete “una solución legislativa federal permanente y bipartidista.”
“La NCAA ha modernizado el deporte universitario para ofrecer más beneficios a los estudiantes-atletas, y la orden ejecutiva refuerza muchas de nuestras protecciones obligatorias, incluida la cobertura médica garantizada, los servicios de salud mental y las protecciones de becas”, dijo Baker en un comunicado a Front Office Sports.
“Esta acción es un paso significativo hacia adelante, y apreciamos el interés y la atención de la Administración en estos temas. Estabilizar el deporte universitario para los estudiantes-atletas aún requiere una solución legislativa federal permanente y bipartidista, por lo que esperamos seguir trabajando junto a la Administración y el Congreso para promulgar legislación específica con el apoyo de líderes estudiantiles-atletas de las tres divisiones.”
¿Qué sigue para el deporte universitario como resultado de la orden ejecutiva?
Queda por verse si la orden ejecutiva del Presidente termina teniendo algún impacto tangible en el estado actual del deporte universitario. Pero en una era en la que el pago por jugar se ha extendido ampliamente, especialmente en los deportes que generan ingresos, esto representaría un paso hacia la creación de límites aplicables en torno a la compensación de los estudiantes-atletas.
Dicho esto, es casi seguro que esto quedará atrapado en los tribunales y será objeto de un importante escrutinio legislativo. Aunque la orden ejecutiva tiene como fecha de entrada en vigor el 1 de agosto, es imposible saber cómo lucirá esta orden para entonces y si se verán efectos tangibles en el deporte universitario.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/04/2026, traducido al español para SI México.