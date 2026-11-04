¡Dos medallas de bronce! Así va México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 marcan un hito en la historia deportiva al ser el primer evento olímpico organizado en el continente africano.

La justa internacional se desarrolla en Senegal desde el 31 de octubre, concluirá el 13 de noviembre de 2026 y congrega a más de 2,700 atletas de entre 15 y 18 años provenientes de 207 países.

El programa cuenta con 153 eventos en 25 deportes, con disciplinas tradicionales y nuevas modalidades urbanas diseñadas para una mayor equidad de género.

La delegación mexicana que asiste a esta edición está conformada por un total de 62 deportistas.

El grupo nacional se compone de 41 mujeres y 21 hombres que tienen participación activa en 19 diferentes disciplinas del calendario oficial. El objetivo principal de este representativo es consolidar el fogueo de los seleccionados de cara a futuros ciclos hacia los Juegos Olímpicos absolutos.

Durante la primera semana de competencia, el desempeño nacional comenzó a reflejarse en los podios internacionales. México ya conquistó sus primeras dos medallas de bronce en Dakar 2026. Ambas preseas llegaron en la jornada del 3 de noviembre, sumando al país en el medallero general de la justa.

El primer metal fue gracias a Daniel Saborío, que fue bronce en la natación olímpica juvenil.

El nadador regiomontano finalizó en la tercera posición durante la final de los 400 metros estilo libre, registrando una marca de 3:52.72 minutos. Con este resultado, Saborío se convirtió en el primer representante mexicano en la historia en obtener una medalla de natación en este certamen.

¡MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO! 🇲🇽🥉



Daniel Saborio hizo un tiempo de 3.52.72 en su serie de los 400m libres y resultó el tercero mejor de todos. 🏊‍♂️



¡Felicitaciones, primera medalla para la delegación!#JuegosOlímpicos #Dakar2026 l @COM_Mexico pic.twitter.com/RTxU0Cx65m — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 3, 2026

Horas más tarde, la selección de beisbol 5 se impuso a Kenia por 2-1 en el partido por el tercer lugar, asegurando la segunda presea para la delegación.

En un encuentro definido en tres mangas, el equipo mixto mexicano superó al cuadro local con parciales de 13-4, 2-3 y 7-2. De esta manera, el conjunto nacional consiguió colgarse el bronce en lo que representó el debut oficial de esta variante deportiva dentro del programa olímpico.

¡Bronce para México 🇲🇽 🥉!



El equipo mixto 👦👧 de Baseball 5 ⚾ gana la medalla de bronce🥉en estos Juegos Olímpicos de la juventud



Segunda medalla para México 🇲🇽 en esta justa 😁 pic.twitter.com/6YC9IDniAL — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) November 3, 2026