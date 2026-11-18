Una catapulta gigante llevó a Dani Román y Fred Fugen de cero a 180 kilómetros por hora en 2.15 segundos. Los atletas establecieron dos récords Guinness el 5 de noviembre en Trbovlje, Eslovenia, como parte del proyecto Human Catapult de Red Bull. Román consiguió la primera marca en un lanzamiento individual y logró la segunda junto a Fugen en un lanzamiento simultáneo.

¿Qué récords Guinness consiguieron Dani Román y Fred Fugen?

En el lanzamiento individual, Román se elevó 100.36 metros tras salir de la catapulta. En el intento simultáneo, el español alcanzó 75.97 metros y Fugen, 75.75 metros. La suma de ambas alturas, 151.72 metros, les dio el segundo récord. Guinness World Records estuvo presente para comprobar y reconocer las marcas. Tras el lanzamiento simultáneo, ambos abrieron sus paracaídas y aterrizaron sin problemas.

"Lo que pasó aquí es una locura", dijo Fugen, quien explicó que nunca había vivido algo parecido.

¿Cómo fue el lanzamiento desde la chimenea?

Los deportistas trabajaron durante dos años y medio con DD Squad, un equipo de ingenieros y especialistas de Eslovenia. Construyeron una catapulta de 60 metros de longitud, capaz de lanzar hacia arriba a una o dos personas, y la instalaron dentro de una chimenea de 360 metros de altura.

Durante las pruebas, los atletas tuvieron que acostumbrarse a la fuerza del lanzamiento y a abrir sus paracaídas después de salir disparados. "Es simplemente ¡bam!: pasas de cero a 180 km/h en dos o tres segundos", contó Román al describir la experiencia.

¿Quiénes son Dani Román y Fred Fugen?

Román comenzó su trayectoria en el paracaidismo en el centro Skydive Lillo, cerca de Madrid, donde aprendió a saltar y después se convirtió en instructor. En 2012 comenzó a practicar en túneles de viento y más adelante viajó a Dubái para continuar su preparación.

Desde 2016 ha realizado vuelos con traje de alas en países como Noruega, República Checa y Estados Unidos. También ha afrontado desafíos en montañas y trabajado en proyectos en los que los atletas deben superar obstáculos durante sus vuelos.

Fugen nació en Annecy, Francia, y realizó su primer salto en paracaídas a los 16 años, en 1996. En 2004 formó parte de la selección francesa de vuelo libre y consiguió su primer campeonato mundial.

En los años siguientes siguió ganando títulos y comenzó a saltar desde edificios, montañas y otras estructuras. También fundó el equipo Soul Flyers junto a Vince Reffet, con quien realizó distintos desafíos aéreos. En junio de 2026 participó en un vuelo grupal de 7.5 kilómetros sobre el Mont Blanc.