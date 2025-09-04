El Camaleón Mayakoba: una experiencia de golf de clase mundial en Riviera Maya
No todos los días se tiene la oportunidad de caminar los mismos fairways que han recorrido las leyendas del golf. Para los apasionados de este deporte, El Camaleón representa mucho más que un campo; es una experiencia memorable, y un verdadero desafío. Ubicado en Mayakoba, Riviera Maya, este exclusivo lugar ha sido sede del PGA TOUR, LIV Golf y recientemente del LPGA, integrando de manera única su diseño con el entorno natural de la región.
Uno de sus hoyos más icónicos es el hoyo 7, un par 5 de más de 500 yardas en el que un cenote funge como búnker natural, poniendo a prueba la habilidad y la estrategia de los jugadores.
El prestigio internacional de El Camaleón
El Camaleón fue el primer campo de golf fuera de Estados Unidos y Canadá en formar parte del PGA TOUR, consolidando su prestigio a lo largo de más de dos décadas. Cada hoyo es una historia y un reto para golfistas profesionales como Russell Henley, Jon Rahm, Danny Lee, Charley Hull, Carlos Ortiz y la legendaria Lorena Ochoa, quienes han destacado en competencias internacionales aquí.
Este campo combina condiciones de competencia óptimas con paisajes espectaculares que van desde la densa selva hasta los manglares y lagunas, garantizando una experiencia única tanto para jugadores profesionales como para visitantes que buscan practicar su juego en un entorno insuperable.
Un entorno natural incomparable en la Riviera Maya
La atmosfera en El Camaleón está impregnada de historia y pasión por el golf. Desde el primer swing hasta un putt final, los golfistas se enfrentan a un recorrido conocido por su exigencia técnica y belleza natural. Situado en el corazón de la Riviera Maya, el campo ofrece vistas espectaculares al Mar Caribe, además de cruzar por áreas selváticas, manglares y canales naturales que hacen de cada ronda una aventura distinta.
El Camaleón: Sede de torneos internacionales y eventos destacados
Como sede de 16 torneos oficiales del PGA TOUR México, desde la creación del Mayakoba Golf Classic en 2007, El Camaleón es un referente del golf latinoamericano. En 2023, fue el primer campo en América Latina en recibir la liga LIV Golf en 2023, cuyo innovador formato regresó en 2024.
También ha albergado el Mayakoba Invitational de AJGA, orientado a jóvenes promesas del golf, y este año fue sede del LPGA México Riviera Maya, que reunió a algunas de las mejores golfistas a nivel mundial. Todo esto reafirma su posición como uno de los principales escenarios internacionales en México del golf profesional.
Diseño y características de El Camaleón
Este campo par 72, diseñado por Greg Norman, destaca por su capacidad de mimetizarse con el entorno natural, logrando una armonía perfecta con la selva, los manglares y el Mar Caribe. Los 18 hoyos del campo desafían a los jugadores a adaptar su estrategia según el paisaje, lo que convierte en uno de los mejores campos de golf en México.
Disfruta de El Camaleón en la mejor temporada del año
Este verano los visitantes de Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Costa Mujeres tienen una oportunidad única con la promoción especial Verano en El Camaleón, que estará vigente hasta el 10 de octubre de 2025. Esta oferta incluye green fee, acceso al campo de práctica, carrito de golf con sistema GPS de última generación y transporte terrestre redondo desde Cancún, Playa del Carmen y otros resorts de la Riviera Maya.
Para huéspedes de Mayakoba, la experiencia está disponible como un complemento (Add-On), ofreciendo comida y bebidas ilimitadas en emblemático Golf Cart Bar móvil, famoso por sus margaritas, o en Koba Sports Bar con vistas al hoyo 18.
Ya sea que se busque perfeccionar la técnica, competir con amigos o simplemente disfrutar del golf en su máxima expresión, el es la oportunidad de vivir la experiencia como un profesional en el mejor campo de golf en México. Además, el paquete de hospedaje incluye alojamiento de lujo en para golfistas, y disfrutar al máximo de este paraíso.