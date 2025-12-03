El COM solicita 90 millones de pesos para eventos deportivos de 2026

Olegario Vázquez Aldir, miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano, ha sido nombrado Presidente de la Academia Olímpica Mexicana durante la Asamblea General Ordinaria 2025.

Un liderazgo que impulsa los valores del olimpismo y fortalece el futuro del deporte en nuestro país. pic.twitter.com/ghOGZjhs7C