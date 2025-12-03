El COM solicita 90 millones de pesos para eventos deportivos de 2026
Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), estima que necesitarán alrededor de 90 millones de pesos para eventos del próximo año como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Olímpicos de la Juventud, debido a que los Juegos Olímpicos de Invierno ya están cubiertos.
Para los Centroamericanos de Santo Domingo necesitan 76 millones de pesos para mil 250 personas y se están realizando gestiones con aerolíneas. Para los Juegos Olímpicos de la Juventud, se requieren alrededor de 8.5 millones de pesos, con la posibilidad de que este costo disminuya en enero.
El COM informó a la CONADE, mediante una carta, sobre los recursos necesarios para eventos como los Juegos Centroamericanos y los Juegos Olímpicos de la Juventud, que ascienden a unos 90 millones de pesos. Aunque el COM está abierto al diálogo y la coordinación, ha realizado un análisis minucioso para obtener los recursos necesarios, buscando también el apoyo de la iniciativa privada.
La dirigente del COM indicó que no pedirá fondos a CONADE para gastos operativos (agua, luz, internet), ya que han "entendido el mensaje de que ese recurso no es posible", reafirmando la búsqueda de autonomía financiera del organismo.
En la Asamblea Ordinaria del COM, se anunciaron las bajas de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, la Federación Mexicana de Natación, la Federación Mexicana de Ciclismo y la de Baile. La razón fue que estas federaciones no presentaron su carta de reconocimiento conforme a la norma 29 de la carta olímpica y a los estatutos del COM, que exige el aval de su federación internacional.
En contraste, Acuatics México y la Unión Ciclista de México, encabezadas por el medallista olímpico Fernando Platas y Bernardo de la Garza, respectivamente, sí fueron reconocidas tras presentar la documentación necesaria y ser aprobadas por la asamblea del COM.
Marijose abordó los comentarios de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien felicitó a Rommel Pacheco, director de la CONADE por "arreglar las federaciones", a lo que el COM respondió defendiendo la autonomía de las federaciones y de la institución, aunque respeta los comentarios de la mandataria. La presidenta del COM declinó responder directamente, indicando que Rommel Pacheco es quien debe contestar esa pregunta.
La doble medallista olímpica Alejandra Orozco fue elegida como miembro permanente del COM.