El español Alberto Ginés logra oro europeo en escalada de dificultad
El escalador español Alberto Ginés, oro olímpico en 2021 en Tokio, logró este domingo el título de campeón de Europa de dificultad disputado en Laval, Francia.
El actual líder del ranking World Climbing de escalada de dificultad consiguió así su tercera medalla continental, la primera de oro, luego de haberse colgado ya el bronce en Múnich 2022 y la plata en Edimburgo 2019.
El domingo, Ginés logró alcanzar los 40+ puntos, imponiéndose al italiano Giovanni Placci (36, plata) y al francés Sam Avezou (33+, bronce).
El joven murciano de 23 años tenía sólo 18 cuando se convirtió en 2021 en el primer oro olímpico de escalada de la historia.
En Tokio, las tres modalidades (velocidad, bloques y dificultad) iban juntas, y logró imponerse a la competencia gracias en especial a su dominio de la dificultad.
Después llegó mermado por problemas físicos a París 2024, primeros Juegos Olímpicos en dar una medalla por separado a la velocidad y otra combinada a velocidad/bloques.
Pese a alcanzar la final de la prueba combinada, se fue sin medalla con la vista puesta en Los Angeles 2028, donde cada disciplina contará con una medalla separada.
En su camino por regresar a lo más alto, Ginés termino en primera posición en 2025 en la Copa del Mundo, pese a no lograr la victoria en ninguna de las seis etapas.
Logró romper su sequía el pasado mes de julio en la etapa de Chamonix, colgándose por fin el oro en una prueba de Copa del Mundo, en la que actualmente ocupa la segunda posición a falta de dos etapas.
En la prueba femenina, la británica Erin McNeice llegó a la cima del muro para llevarse el oro, por delante de la belga Heloïse Doumont (52) y de la eslovena Lucka Rakovec (51+).