El estadounidense Brandon McNulty gana el título mundial de ciclismo en ruta

Brandon McNulty se convirtió este domingo en el primer estadounidense en 33 años en ganar el título masculino de ruta en el Mundial de Ciclismo, tras sorprender a los favoritos en Montreal.

El ciclista de 28 años del UAE Team se escapó del pelotón a falta de 32 km en el circuito urbano canadiense y logró contener una persecución desorganizada para imponerse con una ventaja de 13 segundos sobre el australiano Michael Matthews, con el neerlandés, Mathieu van der Poel, excampeón del mundo, tercero.

McNulty se convierte así en el tercer estadounidense en vestir el maillot arcoíris, después de Greg LeMond en 1983 y 1989, y Lance Armstrong, quien posteriormente admitió haberse dopado durante su carrera, en 1993.

Los favoritos al título fueron sorprendidos en una carrera emocionante y muy dura, marcada por numerosos ataques e impredecible hasta el final.

Van der Poel y el belga Wout van Aert encendieron la carrera a falta de 85 km, cuando provocaron una escapada de seis corredores. Diez kilómetros después, el neerlandés aceleró y dejó atrás a Van Aert. Más adelante, solo el esloveno Primoz Roglic y el estadounidense Quinn Simmons lograron mantenerse a su rueda.

Del Toro trabajó para reducir la ventaja de los escapados, mientras el belga Remco Evenepoel sufría para encontrar una buena posición en el pelotón cada vez que se producían ataques.

A falta de 35 km, Del Toro aceleró en la subida de Camillien-Houde y rompió el grupo.

Evenepoel volvió a quedarse rezagado y terminó cruzando la meta en el duodécimo puesto, a 25 segundos de McNulty.

McNulty aprovechó su oportunidad

Poco después, el estadounidense lanzó su ataque decisivo y llegó a tener más de un minuto de ventaja sobre un grupo de 11 perseguidores.

El francés Paul Seixas, que aspiraba a convertirse en el campeón mundial más joven de la historia con 20 años, terminó en la 15ª posición, a más de dos minutos del ganador, debido a calambres.

Remco Evenepoel, que aspiraba a un doblete histórico en contrarreloj y ruta, no estuvo a su mejor nivel (12º), al igual que el otro favorito belga, Wout Van Aert (28º), una gran decepción para Bélgica.

A falta de 9 km, el británico Tom Pidcock consiguió acercar a un grupo perseguidor, en el que también estaban Del Toro y Seixas, a solo 10 segundos del líder.

Sin embargo, la falta de coordinación entre los perseguidores permitió a McNulty conservar su ventaja y encaminarse hacia la victoria.

El mexicano Del Toro, que trabajó incansablemente para recortar distancias, a menudo con Seixas a su rueda, finalizó quinto, por detrás del estadounidense Quinn Simmons, que también tuvo una jornada muy activa el domingo, al igual que todo el equipo estadounidense.

McNulty completó los 273,4 kilómetros en seis horas y 17 minutos. El triunfo le permitió resarcirse de su cuarto puesto en la contrarreloj de la semana anterior, en la que terminó por detrás Evenepoel, Filippo Ganna y Seixas.