El Grande Americano destrona a Dominik Mysterio y conquista el Megacampeonato en Triplemanía
Después de quitarle la máscara al Grande Americano original (el que se autoproclamaba auténtico y salía con los colores de Estados Unidos y resultó ser Chad Gable), el americano tricolor se paró frente a más de 19 mil personas en la Arena CDMX para ir por el Megacampeonato que cargaba Dominik Mysterio.
La Arena estaba con él. Con el alemán, no con el hijo de una de las leyendas más grandes del pancracio mexicano, un miembro del Salón de la Fama de la WWE.
Afuera predominaban las máscaras del Grande y una piñata de "Dirty Dom" recibía golpes de niños mientras los aficionados esperaban la apertura de puertas. Los abucheos adentro confirmaron lo que pasó en la calle.
Dominik salió con una versión modificada de la máscara de su padre y con Dorian Roldán detrás.
El Grande lo recibió con patadas voladoras, lo mandó fuera del ring, se arrojó sobre él y se lo llevó a pelear entre las butacas, donde la gente alcanzaba a tocar a los dos.
Nadie había anunciado la lucha sin descalificación, pero el réferi no detuvo nada.
"Dirty Dom" contestó con sillazos y con el cinturón que el propio Dorian le puso en las manos, y desde el piso El Grande dejó de parecer el favorito de 19 mil personas.
De ahí en adelante el ring dejó de ser de dos. JD McDonagh entró por Dominik y Rayo y Bravo Americano lo mandaron a los vestidores.
Después llegó Omos, entre mentadas, y ningún grito lo movió.
Castigó cinco minutos al retador hasta que el Grande recurrió a un golpe bajo y a una silla para sacarlo de circulación.
Liv Morgan todavía faltaba para apoyar a su novio. El Grande estaba trepado en la tercera cuerda cuando la integrante de The Judgment Day lo bajó y dejó servido otro 619 y una plancha de Dominik. La Arena contó con el réferi: uno, dos. Nada más.
Poco después, una lanza fallida derribó al réferi por accidente. Morgan le pasó el Megacampeonato a Dominik, quien golpeó por la espalda a un Grande, quien contestó y volvió a tratar de finalizar la lucha pero no había réferi para contar.
Entonces caminó hacia el ring Rey Mysterio, todavía con el collarín del ataque que sufrió ante Omos la primera noche, vestido de árbitro. Se puso enfrente de su hijo y dio las tres palmadas que acabaron con su reinado.
El Grande cerró el año con Rey de Reyes, la máscara del OG y el Megacampeonato que confirmó ser la nueva cara de AAA.
Horas antes, La Catalina cortó los 1,128 días de Flammer como Reina de Reinas, poco más de tres años en los que le ganó a Shani, Dalys, Faby Apache, Natalya, Sussy Love y Bayley.
Aguantó las patadas a la cara, esperó a que Flammer se distrajera reclamándole al público su falta de apoyo y la remató con un rodillazo.
Después, con el cinturón encima, recordó el intento fallido por llegar a WWE, el paso por CMLL y la vuelta a México para un segundo round que concluyó en su primer título grande.
También, la pelea callejera dejó abierta la rivalidad más prometedora de la noche. Psycho Clown iba a cobrarle al Carnicero los ataques al Psycho Circus y Pagano apareció con una katana, como si fuera a respaldar a su compañero mexicano.
Se hizo a un lado para dejar pasar el cajonazo de herramientas con el que el Carnicero noqueó a Psycho, y con la lucha acabada usó esa misma katana sobre él.
En otro combate, los War Raiders perdieron los campeonatos de parejas ante El Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno, que respondieron al reto abierto y les ganaron con sincronía y un peso parejo al suyo.
Rey Fénix retuvo el Crucero ante Nathan Frazer, Jack Cartwheel y Mini Vikingo en la lucha más aérea de la función, antes de que Los Perros del Mal irrumpieran con una canción que no sonaba desde antes de la alianza con WWE, la histórica Perros de Cártel de Santa.
Al inicio, Omos ganó la Copa Bardahl por segundo año consecutivo, con Niño Hamburguesa como el único capaz de plantarle cara entre los 15 rivales.