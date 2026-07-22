El medallero histórico de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Desde su creación en 1926, los Juegos Centroamericanos y del Caribe son el evento multideportivo regional más antiguo del mundo avalado por el Comité Olímpico Internacional.
Y en ellos, la delegación de México ha forjado un legado innegable. Como país fundador, es la única nación que ha participado de forma ininterrumpida en las 24 ediciones disputadas hasta la fecha.
En el balance estadístico general actualizado, México posee el récord absoluto de la mayor cantidad de medallas totales ganadas en la historia de la competición, acumulando la asombrosa cifra de 4,252 preseas.
Este botín se estructura en 1,523 medallas de oro, 1,439 de plata y 1,290 de bronce.
Si bien Cuba ostenta el primer lugar histórico en el métrico exclusivo de metales dorados con 1,919 oros, la delegación mexicana supera ampliamente a la isla caribeña por más de 500 medallas en la sumatoria global.
El crecimiento de la delegación tricolor ha sido exponencial en las últimas dos décadas.
El pico histórico en cuanto a volumen total de metales en una sola competencia se registró en la edición de Mayagüez 2010, donde los atletas nacionales amasaron un récord de 384 galardones.
Sin embargo, la actuación cualitativa más dominante en la historia moderna del país ocurrió muy recientemente, en San Salvador 2023. En dicha justa, México refrendó su liderazgo regional pulverizando su propio récord de preseas áureas, al obtener 145 medallas de oro, complementadas con 108 de plata y 100 de bronce, para totalizar 353 condecoraciones.
Es importante destacar que las atletas mujeres aportaron 71 de esas medallas de oro, superando de manera significativa las 58 conseguidas por la rama varonil.
Los deportes acuáticos operan como la principal bóveda de triunfos para el país. La natación artística y los clavados han forjado dinastías imbatibles de calibre mundial.
Destaca de forma individual la figura monumental de Nuria Diosdado, la atleta mexicana más condecorada en los casi cien años de historia de la justa, quien acumuló 18 medallas de oro a lo largo de su brillante trayectoria entre 2006 y 2023.
A su vez, los clavados continúan siendo garantía de podio gracias a exponentes de élite mundial como Osmar Olvera y Juan Celaya.
La gimnasia rítmica exhibió un nivel intratable en San Salvador 2023, aportando por sí sola 14 medallas (9 de oro, 4 de plata y 1 de bronce). De manera paralela, el tiro deportivo y el tiro con arco son engranajes esenciales. Tan solo los tiradores deportivos dejaron una cosecha de 18 preseas en la última edición, con 10 oros.